Pilař už zvládl celý zápas. Dokáže, že není křehký?

Však také křídlo Olomouce po domácí remíze 1:1 se Zlínem dostalo dotaz: Kdy naposledy jste zvládl kompletní porci času na hřišti?

„Nevím,“ pokrčil Pilař rameny.

Ještě celý zakyselený nechtěl dlouze přemýšlet. A přitom to zase tak dávno nebylo: v závěrečných dvou kolech minulé sezony za Liberec.

Ovšem teď poprvé vydržel od začátku do konce v Olomouci po letním přestupu z mistrovské Plzně.

Opět ukázal talent, odvahu i krátké vedení míče, které je pro obránce tolik nepříjemné. Třeba když pláchnul zlínskému stoperovi Gajičovi, jenž stihl Pilaře před pokutovým územím zastavit jen za cenu kosy zezadu a žluté karty.

Jinak ale bývalý reprezentant v zápase nebezpečný příliš nebyl.

Je jasné, že když vydrží zdravý, bude mnohem lepší. „Potřebuji hrát, aby to bylo každý zápas lepší i po kondiční stránce.“

Z remízy po vítězství nad Spartou nejásal, Olomouc potřebuje na spodku tabulky vítězit, aby se odrazila výš. „Chtěli jsme tři body. Špatně se to i odráželo, ne naše kopačky. Ale nebylo to o štěstí. Finální fáze nebyla dobrá, kdyby byla, dáme víc než jednu branku,“ povídal kriticky. „Říkali jsme si, že když umíme hrát se Spartou, kterou jsme v některých fázích přehrávali, předvedli jsme super výkon, tak jsme chtěli, aby se to opakovalo se Zlínem. Nechci snižovat jeho kvalitu, ale Sparta má jméno. Dbali jsme na to, abychom se dobře připravili hlavně v hlavě, nic nepodcenili. Byl to ale úplně jiný zápas. Sparta hraje víc fotbal, Zlín si pomáhá hodně o dva hrotové útočníky a většinou hraje centry do vápna.“

I tak potvrdil, že se nepotřebuje zase tolik rozkoukávat a nabírat herní praxi. Podobně jako Tomáš Rosický, jenž je mu vzorem v neúnavném boji se zraněními, cítí a vnímá fotbal natolik, že extra nerozehranost byste na něm nepozorovali. Už vzhledem k tomu, že v říjnu oslavil třicetiny a ví, že hráčská kariéra není dlouhá, ba krátká a že může být ještě kratší, se snaží fotbal užívat.

Proto se neschovává a chce míč za každé situace. Devadesát minut vydržel, měl toho však tak akorát.

Do značné míry to byla vzhledem k nuceným střídání zraněných stoperů nutnost. „Už moc možností nebylo,“ připouští trenér Sigmy Václav Jílek. „Pilař devadesát minut zvládl po kondiční stránce dobře, měl tam i dobré momenty, ale očekávání je vyšší. Jeho potenciál sahá daleko výš. Bude ještě lepší. Pokud samozřejmě vydrží zdravý.“ Důležitá podmínka, již vlastně netřeba u Pilaře ani zmiňovat.

S Plzní vyhrál tři tituly, v Lize mistrů si zahrál proti gigantům Barceloně či AC Milán, zazářil v české reprezentaci a získal lukrativní angažmá v německé bundeslize. Jenže pak rozlet drsně brzdí zranění kolena. Už pětkrát operovaného...

Za Wolfsburg, který za něj zaplatil přes dva miliony eur, nenastoupil ani na minutu, za Freiburg stihl šest utkání. Rok a půl byl bez fotbalu. Kdyby ho zranění nesžírala, kde mohl být? Zbytečná otázka, kterou si Pilař nepokládá, beztak jenom naštve, byť občas se mu do hlavy vkrade. Možná by hrál v bundeslize, možná v reprezentaci, možná v úterý s Plzní v Lize mistrů na stadionu Realu Madrid...

Ale na kdyby se nehraje, to Pilař zjistil až moc dobře. A protože fotbal miluje, překonává nesnáze vytrvale a statečně. Pořád má ambice. Návrat do reprezentace i ciziny. V Olomouci chce ukázat, že vydrží zdravý déle, že není křehký hráč, jak o sobě slýchává, o fotbalových kvalitách není potřeba mluvit.

Rovněž chorvatský Hajduk Split tak argumentoval při letním jednání: ukaž, že tě tělo poslouchá a můžeme se k přestupu vrátit. Jenže zatím se to 170 centimetrů vysokému záložníkovi nedaří. Teď se vrátil po dvouměsíční pauze. Dobrá zpráva aspoň byla, že se nejednalo o koleno, ale o svalové zranění po zápase na Slovácku. Zprvu malicherné, nakonec vážnější. „Bohužel se něco stalo, nechci to rozebírat. Natáhl jsem si sval a blbě jsme to řešili,“ povzdechl si nad uspěchanou léčbou. „Už jsem ale stoprocentní,“ ujistí.

Přišel však o kvalifikaci Evropské ligy proti Seville FC. Tak moc se těšil, když brankou pomohl Olomouci k postupu přes kazašské Almaty. Měl být nejzkušenějším sigmákem. Nyní se snaží usadit v sestavě.

Proti Zlínu nahradil potrestaného Faltu, který bude zítra v Karviné už k dispozici. Navíc Sigma podepsala dalšího křídelníka Lalkoviče. Pilař, který si do kolena preventivně píchá výživové injekce, může hrát na obou stranách i pod hrotem. Takovou sílu by byl hřích nevyužít, tím spíš, když se Hanáci vpředu trápí.