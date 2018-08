Omlouváme se. Proti Seville to bude jiné, tvrdí olomoucký trenér Jílek

„Jsem přesvědčený, že se Sevillou to bude jiný zápas, jiná motivace,“ věří. „Jinak by to byl průser...“

Může být debakl s Baníkem včasnou fackou?

Jako mužstvo bychom se měli všem fanouškům omluvit za to, co jsme předvedli. Dlouhodobě si budujeme nějakou pozici, snažíme se vrátit diváky na stadion a předvedeme výkon, který nebyl absolutně hoden našich ambicí a kvality. Sešlo se tady tolik lidí, patří jim poděkování a ještě jednou omluva i všem lidem, kteří dennodenně pracují na tom, abychom mohli mít ideální podmínky pro přípravu.

Olomouc - Sevilla Sledujte ve čtvrtek od 19 hodin online.

Podepsal se na týmu náročný program a cestování z Kazachstánu?

Absolutně žádné hledání omluvy ve smyslu, že máme těžký program. Nepřipouštím, že by to byla otázka kondice. Byla to otázka naprosté naivity, katastrofálního bránění na úrovni žákovské soutěže. Hrůzostrašný vstup do utkání, s tím je i spojené štěstí Baníku – dvě střely na bránu, dva góly. Druhá střela prošla dvakrát našim hráčům mezi nohama... Byli jsme nezodpovědní. Pak jsme se sice herně zvedli, Baník zatlačili, ale možná až na jednu brankovou situaci jsme si nevypracovali nic. Byť jsme chtěli ve druhém poločase zesílit tlak, zjednodušit hru, tak Baník už měl sílu v přechodové fázi, čekal jen na brejky. Ze tří dohrál dva do gólu. Závěr byla jen kosmetická úprava. Těžko se na náš výkon hledají slova. Všichni hráči do jednoho zahráli pod své možnosti a každý si musí odpovědět na to, proč tomu tak bylo.

Přitom jste věřil, že euforie z postupu přes Almaty tým nakopne. Neuškodilo vám to spíš, že hráči nastoupili, jak jste říkal, naivně?

Nevím, připadá mi to jako nádoby, které nejsou absolutně spojené. Hráči mají sebevědomí, postoupili do 4. předkola Evropské ligy, mohou se těšit na velký zápas a vědí, v jak těžké situaci jsme, ligu máme špatně rozjetou, měli té euforie a kvalitního výkonu z Kazachstánu využít, předvést úplně jiný výkon. Ale my prostě přestáváme bránit – a to je smrt pro každé mužstvo, pokud pustí soupeře do tolika šancí. Máme čtrnáct inkasovaných branek, loni jsme měli na podzim deset. To je úplně nepředstavitelné, co teďka v defenzivě vyvádíme.

Máte pro to vysvětlení?

Jedno dílčí vysvětlení je, že Baník měl podobně jako Slavie velkou fyzickou sílu, to byla jejich přednost. A my jsme byli druzí, nevyhrávali jsme osobní souboje, odpadávali jsme, neměli jsme odražené míče. Soupeř byl rychlejší. V tom bych viděl paralelu. Je to o typologii hráčů. Máme hráče do hernosti, technické kvality, ale pokud nepřidáme větší míru agresivity nebo rychlejšího myšlení, abychom byli v souboji dřív než soupeř, tak nemáme šanci.

Očima střelce Sigmy „Baník do utkání vstoupil dobře, byl lépe nachystaný v přístupu. Nedokážu si to vysvětlit, byli u všeho dřív, hrají jednoduchý fotbal, sbírali odražené balony a za dvacet minut to bylo 2:0. Vstřelený gól mi přidá na sebedůvěře, ale nic se nemění – musím pracovat dál. Musíme zabrat jako tým a hlavně je důležité, abychom sbírali body.“ Pavel Dvořák, útočník Sigmy

Ale nebylo to jen o síle. Zkušený kapitán Vepřek dvakrát vystoupil do prostoru, ve kterém neměl co dělat...

Michal zahrál asi nejhorší utkání za dobu, co ho pamatuji. Každý má nárok na špatný den, ale blbé je, když se ve špatný den sejde jedenáct hráčů na hřišti. Neviděl jsem tam snad světlou výjimku. Nedařilo se nám ani zakládání útočné fáze. Bylo to dané kvalitou soupeře, který nehrál špatně, nicméně oken tam v prvním poločase byla spousta a my jsme to nedohráli. Druhý poločas jsme to měli zjednodušit hrou do vápna – máme tam tři vysoké hráče – a hrajeme na půlce na dva metry. Těžko to ovlivníte jako trenér. Michalovi Vepřekovi utkání nevyšlo, spousta ztracených míčů, vystoupení v momentě, kdy má situace dva na jedna. Bohužel všechno špatně.

Nebyl Baník paradoxně bez Baroše nečitelnější, běhavější?

Já jsem si přál, aby Milan nastoupil. Samozřejmě je obrovská persona, kvalitní hráč, ale Baník příchodem Šašinky už nehraje hru všechno na Baroše. Agresivita, celoplošná pracovitost útočné dvojice byla na vyšší úrovni. Pomohlo jim to, ale to si musí vyhodnotit trenér Páník. Nebyla to otázka Baroše nebo Šašinky, fantastický zápas odehrál Diop, Fleišman, Jánoš. Spousta hráčů v nadstandardu. Jim se to potkalo, u nás to šlo dolů.

Jak to může ovlivnit tým před zápasem se Sevillou?

Myslím si, že ke čtvrtku to neudělá nic, bude to úplně jiný zápas, s jinou motivací. Dva dny se nám bude špatně pracovat, ale utkání už bude jiné. Dovolím si tvrdit, že Sevilla je o tři levely výš než Baník, takže jestli budeme takhle bránit, tak to zavání průserem.

Čím zavání vstup do ligy?

Neumím najít vhodné slovo. Někdo říká, že jsme měli těžký los, já říkám, že v každém utkání jsme mohli bodovat – se Slavií, s Plzní stoprocentně, na Slovácku taky. S Baníkem jsme na bod neměli šanci. Pokud máte tři body po pěti kolech, tak označit to za velmi špatný vstup je ještě velmi přijatelný slovník.

Je těžké trefit sestavu v nahuštěném programu?

Bude teď záležet na rozpoložení hráčů, utkání si musíme vyhodnotit, přistoupit k tomu tak, abychom chyby odstranili, uvidíme, jak to na hráče dopadne psychicky, ale jsou profíci a měli by se s tím vypořádat. Pro to není omluva. Pro mě jsou obě soutěže důležité. Vybojovali jsme si nějakou pozici, máme tady top mančaft, ale nerezignujeme na to, naopak se pokusíme o zázrak a uhrát přijatelný výsledek, to by bylo daleko lepší do neděle na ligu. Roli bude hrát taktika na soupeře a momentální rozpoložení, abych byl přesvědčený, že hráč to unese a že bude v zápase mentálně silný.