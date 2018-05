Olomoucký trenér Jílek se odmítá vzdát: Musíme vyhrát a věřit

Ačkoli Václav Jílek v čerstvých dvaačtyřiceti letech patří mezi nejmladší trenéry v lize, z plných tribun na letenském stadionu při zápase jeho Sigmy se mu nohy roztřepat nemohly. Zažil je mnohokrát na vlastní kůži během tříletého působení ve Spartě v roli asistenta.

Boj o třetí místo Před posledním kolem HET ligy je situace v boji o třetí místo znamenající přímou účast ve skupině Evropské ligy následující:

3. Jablonec 53 bodů

4. Sparta 52 bodů

5. Olomouc 52 bodů Jablonec v posledním kole hostí Slovácko, Sparta hraje v Dolíčku s Bohemians a Sigma přivítá Mladou Boleslav.

Jablonec může při porážce Slavie v Teplicích skončit i druhý.

V případě rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, které má Sigma s oběma soupeři vyrovnané.

Pak přijde na řadu rozdíl ve skóre, kde zatím ztrácí na Jablonec (4 góly) i Spartu (2 góly).



Návrat na známá místa mu však nevyšel úplně podle představ, po porážce 0:1 spadli Hanáci z třetího místa na páté. A do konce soutěže zbývá poslední kolo. „Fotbal přináší překvapení. Nezbývá nám nic jiného než věřit,“ drží si Jílek optimismus.

O čem ještě na Spartě hovořil?

O porážce

Sparta vyhrála zaslouženě, dala branku. Myslím, že i my jsme měli příležitosti, které jsme buď nedotáhli, nebo nezakončili. Sparta měla víc střeleckých pozic a víc šancí, hlavně ve druhém poločase. Z toho pohledu skórovala jednou a vyhrála zaslouženě. Ale nemáme se za co stydět. Odjíždím s dobrým pocitem dobře vykonané práce.

O vyloučení Vepřeka

Vůbec nechci hodnotit výkon rozhodčího. Nepřísluší mi to, už jsem si nějaký trest odseděl. Každý utkání viděl, buď naživo, či v televizi, ať si udělá sám obrázek. Podle mě byla minimálně jedna zasloužená, ale jedné z nich předcházel jednoznačný faul na Michala Vepřeka. Bohužel odpískaný nebyl a pak z toho rezultovala pro něj žlutá karta.

O výkonu Sigmy

Chci hráčům poděkovat za výkon a práci, kterou odvedli, jak jsme se prezentovali. Měli jsme jednoznačný cíl hrát sebevědomě a aktivně, a ne ustrašeně. To jsme splnili. Vyčítal bych jim určitě ve druhém poločase, že jsme neměli větší kvalitu, k tomu si určitě něco řekneme. A sebevědomí v některých situacích, protože Sparta byla porazitelná.

Jsem přesvědčený, že kdybychom hráli v plném počtu hráčů, minimálně bod bychom odvezli. Když si ale uvědomíme, že máme 52 bodů, stejně jako Sparta s jejími možnostmi…

O Davidu Lafatovi

S Davidem jsem pracoval poměrně dlouho. Obrovský profesionál, osobnost celé Sparty. Během let, které tu strávil, je velká ikona a jeden z mála hráčů, jenž v tréninku i v zápase měl obrovské srdce a chtěl vždycky vyhrát. K tomu musím přičíst neskutečnou gólovou produkci, jeho chladnokrevné zakončení. Zase to pramenilo z jeho přístupu, protože co dával v zápase, pramenilo i z tréninků, kde byl také neomylný. Jedinečný hráč. Kdyby měl víc dynamiky, tak určitě přesáhl českou ligu a hrál možná ve vyšších soutěžích.

O šancích na třetí místo

Nezbývá nic jiného než věřit. Fotbal je o překvapeních. Náš výsledek byl vcelku očekávaný, ale pro mě je obrovské překvapení Jablonec (výhra 3:1 na Slavii – pozn. red.). V kontextu toho, že jsem viděl finálový zápas a konfrontaci těchto týmů, je to až zarážející. Stejné překvapení se může udát i v posledním kole, musíme být optimisté. Pro nás je cíl posledního zápasu vyhrát a počkat, na co to bude stačit.

O cílech v příští sezoně

Je strašně brzo otevírat naše šance do příští sezony, i s ohledem na to, že tahle ještě neskončila. Nedá se říct, jestli dojde v kádru ke změnám na další sezonu. Myslím, že pokud mužstvo zůstane pohromadě, tak jsme ukázali, že určitou sílu a kvalitu máme. Byl bych nerad, abychom výkonnost a pozice, které jsme získali v sezoně, nějak vyklízeli a najednou hráli zase o záchranu.