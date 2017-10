Chorý se po zranění dostává do formy. Prokáže to proti Teplicím?

Na malém vápně se zavěsil do vzduchu a i s jabloneckým batůžkem Kubistou na zádech dotlačil míč do sítě. „Věděli jsme, že když Sigma bude nakopávat míče na Chorého, tak to vždy smrdí gólem,“ řekl záložník Kubista. V 79. minutě tank Chorý ale jen snížil na konečných 3:4. A Sigma vypadla. „Gól přišel ještě v pravou chvíli. Mohli jsme zápas ještě zlomit,“ litoval.

Onofrej nesmí na lavičku Asistent trenéra fotbalistů Sigmy Olomouc Ladislav Onofrej musí zaplatit pokutu 10 tisíc korun a v zítřejším ligovém utkání s Teplicemi nesmí na lavičku. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ho potrestala za vhození plastové lahve na hrací plochu v úterním pohárovém utkání s Jabloncem, které Sigma po vypjatém druhém poločase ztratila 3:4 a vypadla z boje o trofej. (ČTK)

Pro něj osobně byla však trefa vítanou vzpruhou. Potvrzením, že forma stoupá. Už jako střídající hráč v minulém kole na Baníku hrál velmi dobře, proti Jablonci výborně: silný na zemi i ve vzduchu. Nešel odstavit od míče. A konečně skóroval.

„Za gól jsem rád, ale dostat čtyři je moc. Co jsme si řekli o poločase, jsme vůbec nesplnili,“ štval jej devítiminutový výpadek po nástupu do druhé půle, ve kterém Jablonec třemi zásahy otočil stav. „To jsem dlouho neviděl. Naposledy snad v hokeji. Těžko říct, co se to dělo. Dostali jsme gól, úplně jsme odpadli, dostali jsme další, odpadli jsme ještě víc. Dostali jsme třetí a konečně jsme pak začali hrát, podrželi balon, nabízeli se.“

A Chorý potvrdil, že je olomouckým útočníkem číslo jedna, byť v době jeho zranění jej třemi góly solidně zastoupil na hrotu záložník Plšek. Předvedl i emoce, které k němu patří; za řeči dostal zbytečnou kartu. „Byl to normální souboj, dostal jsem se výš než Hübschman. Proto jsem se vztekal. Mohli jsme z toho mít nadějnou příležitost. V lize bych to krotil.“

Konec v poháru, z něhož pro vítěze vede přímá cesta do základní skupiny Evropské ligy, jej pálil. „Mrzí hodně,“ přikývl. „Měli jsme nějaký cíl, chtěli jsme projít přes Jablonec, byli jsme k tomu blízko. Od patnácté minuty jsme byli jasně lepším týmem, a druhý poločas úplný opak. Jablonec do toho šel, nedal nám prostor, my jsme se s tím nevypořádali - žádná agresivita, nabídka. Velké zklamání.“

Olomoučtí to musí hodit za hlavu a po dvou remízách v lize zabrat proti osmým Teplicím. Dosud prohráli jen s první Plzní a na třetím místě mají stejně bodů jako druhá Slavia. Aby se na příčkách zaručujících evropské poháry udrželi, potřebují příspěvek na hřišti od zdravého Chorého.