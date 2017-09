Rychlá Olomouc baví ligu. Odstartuje fotbalovou revoluci?

„Člověk si tu otázku pokládá i sám. Ale říkám, že s jídlem roste chuť, a měli bychom být schopni na základě sebevědomí, které tady hráčům v minulosti chybělo, se měřit s kýmkoli. To jsme si dokázali,“ odpovídá trenér. „Teď je jen na nás, abychom si udrželi pokoru. Potom si myslím, že to bude pokračovat.“

Pokračovat? To by ligu uchvátila olomoucká revoluce! Klub, jenž stále hledá kvůli finanční stabilitě nového majitele a po postupu z druhé ligy nekoupil jedinou posilu, nahání na špici bohaté favority, kteří utráceli v létě za hráče stamiliony.

Během sedmi kol prohrál jednou.

Na hřišti první Plzně, a to proto, že spálil několik jasných šancí.

V sobotu rychlí sigmáci zase bavili fanoušky, přestříleli Karvinou 5:3 a před derby pražských „S“ poskočili na druhé místo. Po něm jsou třetí.

„To asi nikdo z nás nečekal. Ale chytili jsme úvod sezony a jsme teď na vlně. Musíme z toho vytěžit co nejvíce. Liga je vyrovnaná a určitě přijdou i ztráty,“ říká motor olomoucké hry David Houska.

Ofenzivní univerzál Jakub Plšek, jenž na hrotu gólově zastoupil zraněnou oporu Tomáše Chorého, přikývne: „Zní to pěkně, ale musíme být pořád nohama na zemi. Máme teď docela dobrý los a měli bychom posbírat co nejvíce bodů.“

Pozor, sice ještě možná nejde o revoluci, ale taky rozhodně ne o náhodu, jež by měla brzy skončit. „Když jsou výsledky podpořené kvalitními výkony, dává vám to naději do budoucna. Nejde o krátkodobé štěstí,“ věří Jílek.

Progresivní kouč vtiskl ve druhé lize partě olomouckých odchovanců, složené především ze silného ročníku 1993, atraktivní herní tvář. Běhavý Jílkův fotbal je sice pro hráče náročný, ale co je hlavní - ještě náročnější bývá pro soupeře.

Bleskový přesun do útoku díky několika secvičeným narážečkám a náběhům ostrých křídel Zahradníčka s Faltou, který hraje v reprezentační formě. Či okamžité napadání po ztrátě míče, aktivní obrana Olomouce nenechá protivníky vydechnout. Těžko byste teď v lize hledali tým, jenž má tohle zmáknuté lépe.

Až se pamětníkům vracejí vzpomínky, kdy mužstvo s černou hvězdou na dresu vedl jistý Karel Brückner a nebojácným pojetím zaskočil celou Evropu. Mimochodem, Olomouc v první lize vstřelila venku pět branek naposledy před 25 lety v Trnavě, právě pod vedením kouče Brücknera. A teď v sobotu pod Jílkem, strůjcem olomouckého povstání.

Byť je to z části nutná nouze, do mladé sestavy poskládal osm odchovanců; Jemelka s Kalvachem a Texlem v lize debutují, jediným třicátníkem v poli je kapitán Vepřek. Byť Sigma patří k tradičním klubům nejvyšší soutěže, dá se o ní letos opravdu psát jako o nováčkovi.

„Určitě je plus, že jsme sehraní a hrajeme spolu delší dobu,“ pochvaluje si Houska i skvělou partu v kabině, kam se po dvou sestupech v řadě zase vrátila radost.

„Čtrnáct bodů je krásný zisk a musíme si ho vážit. Soutěž je pořád teprve na začátku,“ tlumí Jílek euforii: „Ale po období hrůzy fotbal v Olomouci zase dýchá.“

Na záda favoritům.