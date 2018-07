Šestka nás láká, ale honících psů je hodně, říká olomoucký trenér

Bude zajímavé sledovat, zda tým složený povětšinou z odchovanců, doplněných zkušeným záložníkem Václavem Pilařem či útočníkem Martinem Nešporem, dokáže zopakovat loňskou jízdu. „Jsem přesvědčený, že všechny posily nám pomůžou. Mužstvo si sílu zachovalo,“ tvrdí Václav Jílek.



Olomoucký kouč Václav Jílek

Bude těžší úspěch obhájit?

Přístup soupeřů k nám bude úplně jiný. Ukázali jsme nějakou kvalitu, a jejich motivace i připravenost na nás proto bude daleko větší. Pokud budeme schopní opakovat výkony ze zápasů, které snesly vyšší nároky a parametry, pak se můžete připravovat jak chcete. Jestli budeme o kousek vepředu v herní kvalitě, pak rozhodne jen sportovní výkonnost.

Učili jste hráče jak si poradit se soupeři, kteří vás už budou mít dobře načtené?

Připravovali jsme se, že to bude těžké. Snažili jsme se některé věci dotáhnout dál, aby stereotypy a návyky na hřišti byly zažitější. Abychom byli nachystaní na určité způsoby hry soupeře a nebo jak v utkání reagovat. Ale jestli to budeme plnit, to ukážou až samotné zápasy. Jsem přesvědčený o tom, že mužstvo připravené je a budeme předvádět kvalitní hru.

Jste spokojený s přípravou?

Proběhla, jak jsme si ji naplánovali. Vždycky hodnotím počet zdravotně připravených hráčů a to bylo v pořádku, odtrénovali jsme vše až na malé výjimky v plném počtu. Povedla se i skladba soupeřů s postupnou náročností. Zakončili jsme to soustředěním v Polsku, kde jsme měli malinko jinou představu o soupeřích, ale nakonec to bylo velmi dobrou prověrkou charakteru a odolnosti hráčů a něco jsme si v tom našli. Z celkového pohledu se příprava nijak nelišila od loňské, tak doufám, že se podobně budou odvíjet i výsledky v sezoně.

Cíl je být v první šestce, která bude hrát po 30 kolech o titul?

Je to strašně složité. Málokdo z trenérů je tohle schopen říct, a pokud ano, vyznívá to jako troufalost, nebo když ne, tak naopak jako alibi. Cíl se dá říct po desátém kole. Všichni trenéři chtějí vyhrát a chtěli by být ve střední nebo horní skupině a jiné cíle asi mít nebudeme. Tím, že jsme si nastavili nějaké parametry v loňském ročníku, tak i pro mě je vnitřně šestka lákavá. A cílem by měla být i pro mužstvo, ale umístění po mně nechtějte. Těch honících psů je tam hodně.

Sigmě se podařilo udržet tým a přivést i posily. Jak je hodnotíte?

Musím poděkovat vedení, protože jsme si jasně řekli, že se budeme mužstvo snažit udržet pohromadě, a nebylo to jednoduché. Hostování ukončil Kuba Řezníček, s čímž jsme počítali, a odešel Uroš Radakovič, u kterého byl přestup nejreálnější. Do útočné fáze se nám povedlo posílit Martinem Nešporem a Pavlem Dvořákem a jsem stoprocentně přesvědčený, že oba budou přínosem. A povedl se Venca Pilař. Každý bude asi zpochybňovat zdravotní stav, ale s tím do toho nejdu. Předpokládám, že je připravený, což ukazuje v každém tréninku i v zápase, kde dostal minutáž. Jsem přesvědčený, že nám pomůže. Z celkového pohledu si mužstvo sílu zachovalo.

Jak bude vypadat stoperská dvojice po odchodu Radakoviče do Sparty?

Asi všichni předpokládají, že pozice Vency Jemelky, kterou si vydobyl v loňském ročníku, je poměrně pevná. Na pravého stopera máme připravené Honzu Šterbu a Honzu Kotouče. Bavíme se, že pokud by ještě byla varianta příchodu, možná bychom ji zvážili. Jsem však přesvědčený, že oba hráči mají předpoklady, aby se stali pevnými články týmu. S Romanem Polomem počítáme na levou stranu, je to prověřený, levonohý hráč. Ve druhém půlroku, kdy už se dostal na hřiště, vždycky naše očekávání splnil a splňuje i naše nároky z pohledu charakteru. Chtěli jsme mít tu čtyřku, tedy dva levonohé a dva pravonohé stopery.

Kdy se vrátí zraněný Pavel Dvořák?

Měl svalové problémy a přípravu jsme doháněli v Polsku, takže nyní je to ve stadiu osmdesáti, devadesáti procent. Přece jen to chce nějaký čas. V tréninku je a během týdne bude připravený.

Začínáte doma se Slavií, pak vás čeká Mladá Boleslav a následně přivítáte mistrovskou Plzeň. Fanoušci to asi ocení, ale je pro vás těžký los nevýhoda?

Chtěl bych, aby to skutečně pro fanoušky atraktivní bylo a na stadion se dostali, byť to období prázdninové pro nás není nejpřijatelnější. Druhá věc je, že los nikdo z nás neovlivní a máme dvě možnosti: buď brečet, že máme strašně těžký los a dva nejlepší týmy loňska na svém stadionu, což je o to horší, nebo se k tomu postavíme jako k faktu a budeme se s nimi snažit popasovat. Kvalitu a odhodlání máme. A naopak to může být velmi dobrý start, pokud by se nám to povedlo zvládnout. Pak by se mohlo rozjet něco zajímavého.

V týmu máte tři brankáře, bude jedničkou Buchta stejně jako loni?

Pokud bude Buchta nejlepší, bude jasná jednička. Všichni tři jsou plnohodnotní a jsem rád za to složení. Michal Reichl ukazuje v přípravě dobrou výkonnost, Miloš Buchta si dlouhodobě drží vysoký standard. A jsem rád, že tu máme Aleše Mandouse, protože loni jsme s tím měli přece jen problémy, že kdyby se náhodou něco stalo a jeden brankář vypadl, pořád budeme mít dvojici připravenou na ligovou soutěž. První kolo rozhodne, nechte se překvapit, kdo bude chytat.

První liga má nový systém, ve kterém přibudou zápasy. Jak se vám líbí?

Mám pocit, že se snažíme kopírovat jiné soutěže, ať už je to Belgie, nebo Polsko. Myslím, že ten historicky daný systém byl dobrý, a nevidím důvod, proč by se měl měnit. Loňská sezona byla dostatečným důkazem, že byl funkční. Teď se výrazně prodlužuje herní období a zkracuje přestávka. Problém nebude u hráčů, ale s terény a diváckou návštěvností.

Tím, že se bude hrát až do 15 .prosince a začínat 9. února?

Nejsme na to připravení. Nevím, kde budeme trénovat 2. prosince, kdy tu bude všechno zmrzlé, a kdo v tu dobu přijde na zápas? Pět set, tisíc lidí? Nevím. Tento systém v tomto počtu utkání si myslím, že není úplně šťastný, ale třeba se budu mýlit. Těžko se však můžeme srovnávat s Německem nebo Holandskem, kde je to jinak a jsou tam jiné podmínky pro přípravu. A samozřejmě to se nebavím o diváckém zájmu, kdy jsou plné stadiony, ať je čtrnáct pod nulou, nebo třicet nad.