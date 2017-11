KOMENTÁŘ: Proč fotbalová Olomouc hlasitě vyvrací, že v zimě prodá hráče

Proč Hanáci tentokrát dementují přestupové spekulace, které se v médiích objevují pravidelně s blížícím se přestupovým oknem a k fotbalu patří podobně jako míč? Koho chtějí uklidnit?

Zvlášť když tři sigmáci mají ve smlouvě výstupní klauzuli, a pokud ji zájemce uhradí, nenadělá s tím Olomouc vůbec, ale vůbec nic?

Zřejmě nejde jen o sdělení fanouškům, byť je to ujištění jakkoli sympatické. Je to zpráva i pro eventuální zájemce o koupi Sigmy, která stále hledá nového majitele, jenž ji ekonomicky stabilizuje: Kup nás, získáš i kvalitní kádr se zajímavou tržní hodnotou!

I proto místopředseda dozorčí rady Sigmy Jaromír Gajda pod hlasitým titulkem ujišťuje: „S naším klubem nikdo nejednal o žádném z našich hráčů, nechystáme odchod žádné z opor. Momentálně jsme druzí v tabulce a věříme, že i ti hráči, kteří mají ve smlouvách výstupní klauzule, budou mít eminentní zájem pokračovat v SK Sigma a pomoci týmu zdárně dokončit dobře rozehranou sezonu.“

Sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář jej doplnil: „Distancujeme se od informací, že by některý z našich hráčů měl dohodnutý odchod do jiného klubu. SK Sigma nemá absolutně zájem na tom, aby oslabila kádr, který má velmi dobře rozehranou sezonu. Nikdo s naším klubem o ničem takovém nejednal, je zbytečné pouštět se do spekulací na podobné téma.“

MF DNES minulý týden jako první informovala o zájmu Plzně o olomouckého útočníka Tomáše Chorého, jenž má ve smlouvě výstupní klauzuli. Viktorii by se mohl hodit jako náhrada do budoucna za Michaela Krmenčíka.

„Je pravda, že několik hráčů, mezi nimi i Tomáš Chorý, má ve smlouvě výstupní klauzule, bez kterých by nám kontrakt ani neprodloužili. Ale tu může uplatnit kterýkoliv klub a také by s tím musel souhlasit hráč,“ podotkl Minář. „A my jsme bez ohledu na klauzuli v takovém případě naopak připraveni udělat maximum pro to, aby hráč v našem klubu pokračoval dál. Sezonu máme rozehranou velmi dobře a v žádném případně nechceme tým zbytečně oslabovat. Absolutně nemáme zájem na uvolňování hráčů jinam.“

I Chorý pro oficiální stránky Sigmy přikývl: „Teď nic takového neřeším a koncentruju se na zápasy v Sigmě. Hlavně chceme kvalitně odehrát tři zápasy, které nás ještě čekají do konce podzimu.“ Co bude pak, je samozřejmě otázka nabídky a poptávky.

„Sigmě se moc nechce hráče prodávat. Vzhledem k zachování konkurenceschopnosti tomu rozumím, ale v určité chvíli to pro hráče může být kontraproduktivní, protože potřebují mít motivaci se posouvat dál,“ říká hráčský agent Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která zastupuje sigmáky Lukáše Kalvacha či Jiřího Texla.

Olomouc po návratu do první ligy nadchla atraktivním fotbalem i výsledky. Prohrála jedinkrát, drží desetizápasovou šňůru neporazitelnosti a právem je druhá před bohatýrskou Slavií i Spartou. Logicky vyčnívají i jednotlivci – záložníci Falta s Houskou se dostali do české reprezentace. A tím roste jejich cena.

Do konce podzimní části čekají Olomouc ještě domácí zápasy proti Zlínu a Spartě a venku v Liberci.

Byla by škoda neudržet sehraný mančaft aspoň do konce celé, skvěle rozehrané sezony.

Trenér Václav Jílek věří, že v zimě odejde jeden, maximálně dva hráči, které by se podařilo nahradit. A na jaře by tak Sigma mohla pokračovat ve svém revolučním tažení.

Proto s klubem prodloužil smlouvu, byť by na trhu jistě našel uplatnění. Pro tradiční moravský klub je však stále zásadní, aby nového kupce přivedl a nemusel tak být nucen do zbrklého prodeje hráčů či majetku. Odchovance bude ale prodávat vždycky. To je koloběh, na kterém stojí, ať se to fanouškům líbí, nebo ne. Jde jen o to, vystihnout vhodnou dobu za vhodnou sumu.