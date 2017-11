Olomoucký manažer Minář: Tým chceme udržet, ale o Chorého zájem je

„Ale my nemáme zájem oslabit,“ říká sportovní manažer Sigmy v rozhovoru pro MF DNES.

Jenže někteří hráči mají ve smlouvě výstupní klauzuli. Například žádaný útočník Tomáš Chorý, jenž podle informací MF DNES míří do Plzně.

Jenže žádné jednání neprobíhá.

Řešili jste na představenstvu klubu, jak bude vypadat přestupová strategie Sigmy v zimě?

Neřešili, budeme to probírat až po podzimní sezoně na sportovní poradě s trenérem.

A jaká je vaše idea?

Uvidíme, jaký bude v kádru pohyb, podle toho budeme reagovat. Věřím tomu, že bude co nejmenší.

Takže si přejete, aby zájemci neuplatňovali výstupní klauzule?

Nemám žádné signály, že by měl ty klauzule někdo využívat. Ale připouštím, že největší zájem je teď kolem Tomáše Chorého.

Olomoucký útočník Tomáš Chorý se raduje z gólu ve zlínské síti.

I v zahraničí, kam se dařilo Sigmě prodávat hráče dříve přímo, aniž by posílila českou špičku, nebo to teď nejde, aniž byste se ukázali v evropských pohárech?

To vám nemůžu říct, protože nevím od hráče ani agenta, že by se ozval někdo ze zahraničí. Na jednu stranu je doba jinde, na druhou, abychom hráče prodávali přímo do ciziny, to nemůže být otázka jen nadstandardní půlsezony, ale chtělo by to aspoň dvě sezony, aby se hráč i klub zviditelnili kvalitou a upozornili na sebe. Za poslední roky jsme na sebe asi těžko upozornili, možná jenom tím, že jsme sestupovali a postupovali. Teď to možná je zajímavé v rámci naší ligy. Ale celkově by měl být cíl klubu takový, aby byl na tom ekonomicky tak, že by mohl dlouhodobě hrát o nejvyšší příčky a to je ještě kus cesty před námi.

Souhlasíte se mnou, že odchod jednoho důležitého hráče v zimě by s ohledem na jarní boje o evropské poháry tým unesl, ale dva už by mohli být problém?

Samozřejmě my bychom chtěli, aby nebyl vůbec žádný zásah. Nicméně tím, že někteří hráči výstupní klauzule mají, nemáme to ve svých rukách. V téhle fázi nikdo neodchází. Nebudu zapírat, že největší sondování je kolem Tomáše Chorého, ale počkáme a uvidíme, jak se to všechno vyvrbí.

Podle toho se bude odvíjet případné posílení týmu, nebo budete chtít posílit i bez ohledu na možné odchody?

Ne, ne, ne. Budeme reagovat až v případě pohybu v týmu směrem ven. Budeme vyhodnocovat hráče, kteří zde byli na hostování, protože nám to tady promarodili. Budeme se zabývat tím, co dál. Ale to je zatím ve stadiu myšlenek.

Podařilo se vám prodloužit smlouvu s reprezentantem Šimonem Faltou, aniž by obsahovala výstupní klauzuli. Utkání se Spartou nedohrál se zraněným kotníkem. Jak to s ním vypadá?

Myslím si, že bude na Liberec v pořádku. Věřím tomu.

Po krásné bitvě se Spartou jste skočil do náruče trenéru Jílkovi. Užíval jste si euforii?

Bylo to spontánní. Měl jsem obrovskou radost. Na konci jsem měl slzy v očích. Utkání si užiju v uvozovkách, patří k tomu nějaký stres, ale po závěrečném hvizdu to z vás spadne – poslední podzimní utkání doma, plný stadion, Sparta. Bylo to takové potěšení po celém období, co jsem tady prožil.

Musíte se ještě štípat, co olomoucký tým dokáže, nebo už berete jeho kvalitu jako fakt?

My jsme si před Zlínem, který neprokazuje úplně výsledky, ale kádr má kvalitní, říkali, že si počkáme na realitu posledních třech utkání, protože Sparta má silné mužstvo. Věděli jsme, že to bude těžké. Uvidíme závěr v Liberci, jestli se budeme ještě znovu štípat, nebo už přemýšlet jinak.

Lidé se v Olomouci po chudších letech konečně baví fotbalem, vnímáte to?

To vám nemusím povídat, že já taky. Budu tady skoro čtyři roky a z toho tři a půl roku dolů nahoru, dolů nahoru. S vašimi komentáři...

... převážně kritickými...

Takže je to teďka takové hezké.

Jak dlouho to může vydržet?

Chtěli bychom, aby co nejdéle. Proto nechceme oslabit. Naše přání je, aby mužstvo zůstalo kompletní, aby těch čtrnáct hráčů drželo pohromadě. Chceme základ udržet.