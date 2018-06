Střelec? Stačí dříč. Dvořák by měl v Olomouci zastoupit Chorého

Že to nezní zrovna přesvědčivě? Možná, ale Sigma s omezenými finančními prostředky si nemohla vyskakovat. A když už na své zvyky nabídla lukrativní podmínky teplickému kanonýrovi Davidu Vaněčkovi, raději upřednostňuje zahraničí. Dvořák byl volbou číslo 2.

„Vaněčkovi končí smlouva, byli jsme hodně aktivní, ale bohužel, teď čeká. Chceme, aby Dvořák byl náš, aby to už nebylo hostování a za půl roku se to řešilo znovu,“ říká trenér Václav Jílek.

Novinky z přípravy Sigmy Útočník Pavel Dvořák, jenž přišel ze sestupující Jihlavy, je zatím nejvýraznější novou tváří v kádru fotbalistů Olomouce, kteří v pondělí zahájili přípravu. Na úvodním tréninku účastníka Evropské ligy se objevil také gólman Aleš Mandous (Žilina) a navrátilci z hostování Jan Štěrba (Karviná) a Matěj Hýbl (Vítkovice). Chyběl už naopak střelec šesti jarních branek Jakub Řezníček, který se vrací z hostování do Plzně. Do kádru 29 hráčů byli minimálně na úvod přípravy zařazeni dorostenci Jiří Spáčil, Pavel Zifčák, Jakub Matoušek, Rostislav Baďura a Ondřej Zmrzlý, později se k týmu připojí reprezentanti Václav Jemelka a Tomáš Zlatohlávek. „Příprava je kratší, ale těch pět týdnů, které na ni máme, je dostačujících. Bude intenzivnější, dvě fáze budeme mít jen jednou, v tomto týdnu si uděláme obvyklé terénní testy, které se týkají rychlosti a vytrvalosti,“ řekl trenér Sigmy Václav Jílek. První přípravný zápas odehraje Olomouc v sobotu proti Liptovskému Mikuláši ve Slatinicích.

Olomouc od pracanta, který v uplynulém ročníku nastupoval hlavně pod hrotem, nečeká ani tak branky (v nejvyšší soutěži ve 179 zápasech jich dal 34), ale především dřinu pro mančaft - v napadání, v získávání míčů, ve všem.

Zkrátka aby víc připomínal čahouna Tomáše Chorého prodaného v zimě do Plzně, než jak tomu bylo v případě hosta z Plzně Jakuba Řezníčka, který sice skóroval ve 12 zápasech na jaře šestkrát, jenže ne v každém utkání byl platný jako Chorý. „Sice mi k němu chybí asi půlmetr, ale věřím, že ten styl pro mě nebudou novinkou,“ vykládá Dvořák.

A pak že jsou góly u útočníka to hlavní! Jistěže jsou, ale když máte v záloze extra produktivního Jakuba Plška, jenž se trefil jedenáctkrát, nemusíte spoléhat pouze na hroťáka.

„Je to typologie hráče, na kterém bychom to chtěli postavit; má daleko blíž k Chorému než Řezníček. Je hodně aktivní, pracuje pro mužstvo, je silný i v presinkové činnosti, to od hrotového útočníka požadujeme,“ vysvětluje Jílek.

„A zároveň jsme sháněli hráče, který už má zkušenost, není to mladý janek, hraje pravidelně ligu tři roky. Musíme si upřímně říct, že naše možnosti a celkově výběr útočníka u nás je nízký. Jsem strašně rád, že s námi Pavel Dvořák začal, a doufám, že to dotáhneme do konce.“

Pavel Dvořák, posila fotbalové Olomouce

Na prvním tréninku Jílek rozdělil hráče na tři týmy a fotbálek měl solidní tempo. „Dobře, Dvořka!“ chválil posilu, když šajtlí s přehledem uklidila míč do sítě.

Jílek věří, že v Dvořákovi je i střelecký potenciál. „Zrovna jsem slyšel, že Khedira dal v Juventusu z pozice štítového záložníka gól po pěti sezonách. Já bych to nechtěl paušalizovat. Dvořák měl tři sezony kolem sebe nějaké mužstvo, věřím, že kdyby přišel do jiného, tak ho také takzvaně udělá. Dnes jsem to viděl, herní myšlení má,“ přikývne. „Gólů by mohl dávat víc, dispozice pro to má. Chorý dal ve druhé lize šestnáct gólů, čekali jsme, že nás potáhne i na podzim, ale dal dva góly. Ovšem všichni viděli tu pracovitost jako nejdůležitější složku kvality hráče. Doufám, že v tomto ho nahradí. Byť mu bude už třicet let, tak má ještě svůj čas před sebou a je schopen potenciál naplnit.“

Otázku útočníka má, zdá se, Sigma vyřešenou.

Jaké další zbývají?

Odejdou opory?

„Je hodně složité teď na to odpovědět, protože dobře víte, že jsou hráči, kteří jsou pod klauzulemi. Uvidíme, jestli bude o ně zájem,“ přemítá Jílek. Sigma prodávat nechce, ALE výstupní klauzuli mají ve smlouvě stěžejní hráči - srbský stoper Radakovič, maratonec Houska a kanon Plšek, jenž v pondělí s vytaženými trenýrkami á la Ronaldo ukázal vypracovaná stehna. Ač se na něj vyptávala Sparta, sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář věří, že s Plškem prodlouží smlouvu.

Pokud někdo odejde, bude to nejspíš Radakovič, který by už změnu přivítal. Zajímá se o něj rovněž Sparta.

Z úvodního tréninku však odkulhal s bolavým kotníkem. Ve středu obrany by ho mohl nahradit Polom, jenže patří Mladé Boleslavi a opce na odkoupení se zdá Sigmě veliká. „Polom má poměrně vysokou výstupní klauzuli, uvítal bych, kdyby pokračoval. Když šanci dostal, tak to zvládl. Zatím je s námi v tréninku,“ doufá Jílek v dohodu.

Další variantou je Jan Štěrba, jenž se vrátil z nepovedeného hostování v Karviné. „Nedostal tolik příležitostí, kolik jsme si představovali. Víme, že může odejít Radakovič, chceme být připraveni. Registrujeme, že je o něj zájem, ale konkrétní nabídka není,“ zdůrazní Jílek.

S trojicí hráčů s výstupní klauzulí se pobaví, aby zjistil jejich priority.

„Nechtěl bych tady hráče, který bude do poslední chvíle myslet na to, že může někdo uplatnit klauzuli. Je to trošku složitá situace, ale jsou to charakterní kluci, takže to nebude tak, že bychom se rozumně nedomluvili,“ míní Jílek.

„Kdyby klauzuli uplatnil někdo teď, tak pořád je to k řešení, ale kdyby za tři týdny, tak už by to byl problém. Do příštího týdne to chceme mít vyřešené.“ Popovídá si nejspíš i s klíčovým štítem Kalvachem, který se nebránil vábení mistrovské Plzně.

Olomouc ho uvolnit nehodlá.

Stejně jako stopera Jemelku.

Přijde ještě někdo?

Dvořákem posilování skončit nemusí, i když půjde už spíše jen o oživení týmu. „Je to otázka možností. Bavíme se ještě o podhrotovém hráči jako alternaci za Jakuba Plška, kterého budeme dál zkoušet v hrotové pozici. Nabízí se ještě směna hráčů v křídelních prostorech, ale je to ve fázi jednání. Velké pohyby nebudou,“ poznamená Jílek.

Kam s brankářem Reichlem?

Michal Reichl, šikovná brankářská dvojka veterána Miloše Buchty, už potřebuje v 26 letech pravidelně chytat. Sigma proto přivedla Aleše Mandouse ze Žiliny a Reichlovi hledá hostování.

„Reichl si zaslouží víc chytat, pokud bychom měli garanci, že bude někde chytat, tak bychom na hostování přistoupili. Je to otázka nejbližších dní,“ říká Jílek.

Olomoucký kouč Václav Jílek během tréninku

„Mandous je odchovanec Plzně, ročník 92. Naposledy chytal a nechytal v Žilině. Podle referencí je to typ brankáře, kterého hledáme - umí velmi dobře nohama. Očekáváme, že nakopne i konkurenci.“

Prosadí se mistři z dorostu?

Starší dorostenci Hanáků vyhráli ligu a v klubu si od nich dost slibují.

V přípravě tak jsou Spáčil, Zifčák, Matoušek, Baďura, Zmrzlý a Zlatohlávek. „Gratuluji jim k titulu, ale až teď se ukáže jejich skutečná kvalita,“ předesílá Jílek. Jakou kvalitu ukáže Sigma v pohárové sezoně?