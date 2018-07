Olomouc na nákupech. Vyplatí se angažování Pilaře a Nešpora?

Do Polska s posilami Pan Hudec, vitální senior, jenž pravidelně navštěvuje i tréninky olomouckých fotbalistů, na kterých jim podává zakopnuté balony, popřál sigmácké výpravě šťastnou cestu a mohlo se v pátek po osmé hodině ráno vyjet klubovým autobusem směr Polsko. Ve výpravě na osmidenní herní soustředění do Mielce nechyběly ani čerstvé posily Václav Pilař s Martinem Nešporem, naopak záložník Pavel Moulis ano, neboť odchází do Teplic, kde se má hlásit v pondělí. Sigma odehraje tři přípravné zápasy včetně generálky na sezonu. Nejprve proti soupeřům z druhé ligy; nejprve proti GKS Katovice, v pondělí s Puszcza Niepilomice a v pátek s prvoligovým Piastem Gliwice. „Těžší blok je za námi, zaměříme se na herní prvky. Závažné zranění nemáme, výkony snesou přísnější měřítko,“ je trenér Václav Jílek spokojený s průběhem přípravy. Jako trojnásobný otec se snažil volný čas před odjezdem věnovat rodině, takže mu uteklo i dost zápasů ze světového šampionátu. „Sleduji to velmi málo. Odpolední čas věnuji rodině, takže vidím až ty večerní zápasy. Moc se mi ve skupině líbili Chorvati a nakonec postoupili přes Dány s velkým štěstím. To měli i Belgičané jako favorit proti Japonsku. Říct, kdo je největším favoritem, je harakiri. Dopadnout to může jakkoli,“ povídá. Stihl však vypozorovat zajímavý trend mistrovství: defenziva především. „Všichni berou Brazilce jako dokonalé virtuosy, ale měli i skvěle organizovanou hru, třeba Mexičany nepustili do šancí, výborně bránili,“ všiml si. „A to je dnes trendem; mužstva se orientují na propracovanou defenzivu, protože si jsou vědomi individuální kvality hráčů, kteří jsou schopni pak z jedné akce rozhodnout utkání. Nikdo nechce dostat první gól, protože při dnešních kvalitách obran je velmi složité zápas otáčet.“ Ostatně kompaktní defenziva zdobila i Olomouc v lize. V Polsku bude chtít Jílek do systému zapracovat nové tváře a vybrat také stopera, jenž nahradí Radakoviče. Ponorka prý nehrozí. „Bude to v pohodě, někteří kluci berou Playstationy,“ usměje se záložník Lukáš Kalvach. „Ponorka možná hrozila, když jsme ve Spartě měli třináctidenní soustředění, tady jdeme cestou kratších bloků. Osm dní bude stačit. I dvoufázové tréninky budou zaměřené na taktickou a herní složku. Musíme čas využít tak, abychom doladili veškeré herní prvky. Mužstvo už připravujeme na první zápas,“ vyhlíží Jílek 22. červenec a domácí ostrý start se Slavií.