A žádné otázky na kádr... Jak Olomouc poskládá tým pro jarní sezonu?

Buchvaldek: Bylo to náročné na hlavu Odmítl prodloužit smlouvu, která Lukáši Buchvaldkovi ve fotbalové Olomouci vyprší po sezoně. Proto byl vyřazen z ligového týmu. Na konci podzimní sezony však nastal posun a jedenadvacetiletý ofenzivní univerzál, mládežnický reprezentant, už třetí týden trénuje znovu se sigmáky. Přitom smlouvu jste stále neprodloužil. Co se změnilo?

Máme jen mezi sebou ústní dohodu, že se v zimě uvidí, co bude dál. Čili v zimní přípravě zabojujete o místo v prvním týmu a podle toho se rozhodne?

Může to tak být. Je to jedna z možností, ale ještě se neví úplně přesně, jak to dopadne - jestli zůstanu, nebo půjdu pryč. Jak dlouho jste trénoval sám?

Dva a půl měsíce. To asi nebylo příjemné.

Chvilkami to bylo náročné na hlavu. Bohužel to asi jinak nešlo. Individuální plán obsahoval počet kilometrů, které jste musel naběhat?

Ano, denně jsem běhal a posiloval. Měl jsem kondičního trenéra. Je úleva, že samotka skončila?

Určitě, je lepší být mezi klukama než sám.