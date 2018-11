Olomoučtí mladíci na Maccabi vletěli, zahodili šance a odpadli

Do odvety v Izraeli v juniorské obdobě Ligy mistrů nic moc výsledek vzhledem k tomu, jaké šance mladí sigmáci spálili. V prvním poločase na Andrově stadionu před třemi tisíci diváky na soupeře vletěli jako vosy. Jenže nebodali. Hned v první minutě hroťák Zifčák napálil břevno, dorážku Zlatohlávka zneškodnil na čáře parádním reflexivním zákrokem rukou brankář Yitzhak.

„To byla lapačka,“ nechápal olomoucký trenér Tomáš Janotka, bývalý ligový obránce.

Po centru výborného kapitána Zifčáka pálil zblízka těsně vedle zadní tyče křídelník Galus.

Pak Zifčák sám pohotovou volejí z vápna přestřelil břevno. To se pořád hrála úvodní půlhodina.

Modří byli všude a chlapci z Izraele se možná divili, s kým mají tu čest. Po půli to klidně mohlo být 3:0 pro české dorostenecké mistry. „A nebylo by o čem mluvit,“ litoval Zima. „Měli jsme výborný vstup do utkání, byla tam jedna šance za druhou. Obrovská škoda, že jsme neskórovali,“ doplnil Janotka.

Ukázalo se totiž, že Hanáci start přepálili a ve druhé půli fyzicky odpadli. Jednoho po druhém chytaly od 70. minuty křeče, zatímco žlutí už na balonu dominovali.

„Ke konci jsme nemohli, protože jsme na ně nastoupili ve vysokém tempu a síly docházely. Měli jsme hodně křečí,“ uznal Zima, že jich bylo až příliš. „Tempo je úplně jiné než v dorostenecké lize, ale zase to není nic závratného, co by se nemělo zvládnout. Hřiště na Andrově stadionu je větší, než na kterém hráváme, takže toho víc naběháme. Musíme se připravit kondičně líp.“

Janotka přikývl: „V první půlce jsme se strašně vydali. Je potřeba to korunovat brankami. Nebylo to potom pro nás jednoduché, místy jsme byly pozdě v soubojích. Takové zápasy nám chybí. V dorostenecké lize nás takhle nikdo neprověří – ani Sparta, Slavia. Tohle jsou vynikající zápasy, které potřebujeme. Vyšťaví nás do mrtva.“

Nicméně pořád neměli hosté velké šance. „Zalezli a čekali na brejky, to jsme předpokládali. Do útoku se moc nehrnuli,“ vypozoroval mládežnický reprezentant Zima. „Dopředu jsou však výborní, vyspělí silově, ale v Česku máme i lepší. Třeba v repre je ještě větší úroveň, co se týče rychlosti a kvality.“

Až v 68. minutě konečně protrhl střelecký zmar. „Věděl jsem, že to tam propadne. Góly dávám výjimečně, ale v UEFA Youth League se mi daří, to už je druhý,“ připomenul zásah, kterým pomohl postoupit přes slovinský Maribor.

S ním neměla Sigma moc práce. I včera mohla jasně vyhrát.

Ale když se v 87. minutě střídající Shalata prokličkoval ve vápně do střelecké pozice a placírkou podél brankáře Trefila srovnal, zavládl v olomouckém táboru smutek.

Shalata slavil provokativně před lavičkou Sigmy, díky jeho sólo akci si Maccabi veze z Česka, co chtělo.

„Celý zápas jsme dominovali, mohlo to být klidně 4:0,“ lamentoval Zima. „Podali jsme 70 minut výborný výkon, výsledek kazí celkový dojem. Na tutové šance jsme jednoznačně zvítězili,“ počítal Janotka.

Sigmáci věří, že mají na postup do jarní části UEFA Youth League.

„Je to hratelné, jde o to, abychom tam proměnili šance,“ velí Zima.

„Je to otevřené. Jsme schopní je porazit. Dozadu jsou mnohem slabší než dopředu,“ všiml si Janotka.

Pro Olomouc je soutěž, ve které ve středu Plzeň smolně prohrála s Realem Madrid 1:2, cennou zkušeností.

„Spíš než zkušenost je to odměna za to, jak jsme loni makali a vyhráli titul,“ upřesní Zima. „Hrajeme krásné zápasy na krásných stadionech, je to výjimečné. Postoupit do této soutěže se podaří výjimečně jednou za osm let, jsem vděčný, že ji mohu hrát. Snad to bude ještě pokračovat dalším kolem.“ A pak se zasní: „Chtěl bych postoupit a chytit fakt dobrý tým – třeba Manchester United nebo City, aby to byl obrovský zážitek.“