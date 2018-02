Za top týmy nezaostáváme. Plzeň už nikdo nechytí, říká kouč Jílek

A bezgólovou remízu proti vedoucí Plzni nakonec bral. „Z celkového pohledu byla asi zasloužená.“



Navázali jste na vydařený podzim?

Navázali jsme na zápasy z přípravy i podzimní domácí utkání. Jsem za to rád. Nám se daleko líp hraje proti mužstvům, která hrají otevřené partie, nepřijedou zalezlá v bloku. Pomáhá to i úrovni utkání a nám také. Sportovní kvalitu jsme si udrželi, doufám, že si ji přeneseme i do ostatních zápasů.

Ač nebylo mnoho šancí, fotbal měl solidní úroveň, souhlasíte?

Diváci se nedočkali gólového vyjádření, i tak si myslím, že se tady odehrálo velmi dobré ligové utkání v agresivitě. Šancí nebylo tolik. Plzeň přece jen ukázala zkušenost a kvalitu, my jsme v některých fázích neměli tolik potřebného klidu a možná i odvahy, abychom byli ještě nebezpečnější.

Ale myslím, že jsme byli o chloupek aktivnějším a lepším týmem v zápase až na jednu situaci, kterou jsme soupeři ve druhém poločase darovali ze špatné rozehrávky, jinak si nevytvořil žádnou vážnější šanci. Co se týče nebezpečnosti, měli jsme toho víc, ale musím uznat, že soupeř nás také do vyložených šancí nepouštěl. Nakonec bod bereme, byť jsme chtěli utkání zvládnout. Ale s přístupem hráčů můžu být spokojen.

Co hlavně chybělo, abyste se v ofenzivě víc prosadili?

Někdy jsme bohužel hledali složité řešení. Věděli jsme, že Plzeň v některých situacích malinko ztrácí kompaktnost, úplně se na hráče neorientuje, takže jsme chtěli hrát rychle a jednoduše nahoru, ale některé akce jsme přehrávali, nedávali jsme to včas do pokutového území nebo jsme to neposunuli do horní pozice. V tom byl problém. Kdybychom to dokázali, tak jsme si vypracovali ještě víc šancí. Možná z toho mohl rezultovat i gól.

Plzeň mohla rozhodnout po riskantní rozehrávce brankáře Buchty. Není to zbytečný hazard, když víte, že neoplývá nejlepší technikou?

Je to už čtvrtý dotaz na toto téma z posledních zápasů. Někdy ano, někdy prostě ne. Nechceme každý balon odehrát jenom nahoru tím, že se toho budeme bát. V některých situacích jsme z toho utekli a pomohli si. Míru rizika musí vždycky zvážit, v tu chvíli na to má desetinky sekundy, rozhodnutí je okamžité. Má tolik zkušeností, že by měl vyhodnotit nebezpečí, které ta situace skýtá. Některé situace zvládl velmi dobře a některé zase méně. Je potřeba, abychom to měli trošku stabilní.

Až na jednu ztrátu právě po riskantní přihrávce Buchty na hřišti zářil Lukáš Kalvach. Co říkáte na jeho výkon?

Nebudu teď Lukáše chválit, protože odvedl stejný výkon, jaký odvádí dlouhodobě. Patří k našim nejlepším a nejdůležitějším hráčům, takže to je pochvala sama o sobě. Je to pro nás hodně zásadní hráč, nebojí se hrát, řekl bych, že postupně jde pořád nahoru. Jeho výkonnost má hodně vysoké parametry. Byť udělal jednu chybičku pod tlakem v rozehrávce, kdy ztratil balon, tak důležité je, že chce hrát a hlavně věci, které vyžadujeme, se snaží plnit, což je strašně důležité. Pevně věřím, že ještě neřekl poslední slovo, že bude nadále pro mužstvo přínosnějším, a myslím si, že může mít i daleko vyšší ambice.

Ambice máte i vy. Jste druzí. Způsobila nečekaná porážka Slavie v Jihlavě příjemné chvění v kabině?

Ne, žádné chvění jsem neměl, ani mužstvo nemělo chvění. Je to spíš téma pro novináře. Sice jsme teďka o bod druzí před Slavií, ale je to otázka jednoho zápasu. Ruku na srdce: Slavia má úplně jiné ambice, cíl, nechci říct že i kádr, ale opírá se o kvalitu. My se nehoníme se Slavií. Pro mě byla naprosto rozhodující výkonnost. I soupeř uznal, že jsme byli v utkání velmi kvalitní, což mě těší, a pokud takhle budeme pokračovat, tak body budeme sbírat.

Zatrnulo vám, když na hřiště přišel váš bývalý útočník Chorý a začaly na něj létat balony?

Choras mě trošku naštval, protože uhrál tři těžké balony, které tady neuhrál. Všechno do kvality, udržel to a sklepl do druhé vlny. Zlobil nás, nebyli jsme schopni ho pokrýt. Pomohli si tím v poslední patnáctiminutovce, létalo to vápnem a bylo to hodně nebezpečné. Měli jsme s ním větší problémy než s Michaelem Krmenčíkem.

Za první Plzní jste o 14 bodů. Je ještě reálné, aby tohle manko někdo stíhal?

Je to nechytitelné, když vidíte kvalitu Plzně. Proti nám možná nebyla úplně na té top úrovni, ale mužstvo má takovou kvalitu a zkušenost, že si tento náskok stoprocentně vzít nenechá.

Jak moc vás těší, že doma držíte neporazitelnost i po zápasech se špičkou – Slavií, Spartou a Plzní?

Před zápasem jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, že jsme tady porazili Spartu, se štěstím remizovali se Slavií. Sám jsem si říkal, že by bylo pěkné pro diváky a celkové povzbuzení, abychom zvládli i utkání s Plzní a s těmi top týmy doma neprohráli, což se naplnilo. Je to potěšující a pro hráče hlavně motivující, že si to můžeme s těmito týmy rozdat na rovinu. Myslím si, že za nimi nezaostáváme.