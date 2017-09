Olomoucký Plšek, muž na cizím místě, umí pálit i v lize

„Cítím se na hrotu dobře, ale Tomáš Chorý je pro nás jednoznačně číslo jedna,“ odmítl Plšek úvahy o trvalém přesunu do útoku.

Začíná se vám na hrotu líbit?

Z hlediska produktivity mi to sedí a myslím, že tentokrát se to dalo i herně, některé souboje jsem tam zvládal. Důležité ale je, že jsme to zvládli jako mužstvo.

Potvrdil jste při obou gólech, že výběr místa je vaše silná stránka?

Bylo důležité, že se kluci na poslední chvíli podívali a viděli, že jsem si dokázal odskočit od stopera. Sladký i Zahradníček mi poslali fantastické centry, jen to druhé zakončení bylo trošku krkolomné. Naštěstí to tam spadlo.

Nakonec jste mohl mít i hattrick, co chybělo?

Nevím jak to stihl vykopnout, protože byl snad metr před brankovou čárou, a přeletělo to ještě břevno. To byla trochu smůla, ale naopak jsem si štěstí vybral u druhého gólu.

Překvapilo vás, kolik jste měl času na dorážku?

Docela mě to překvapilo, čekal jsem, že mě zezadu bude někdo atakovat. Ale naštěstí ne, a pak už nebyl problém to dorazit. Konečně jsme prolomili negativní bilanci s Duklou.

Pak už jste si zápas hlídali?

Prakticky celý zápas jsme kontrolovali. Hlavně jsme dobře nabourávali jejich rozehrávku. Byli jsme na ně dobře nachystaní. Měli jednu šanci ze standardky, po rohu.

Čekali jste, že bude Dukla tak neškodná?

Měli jsme v týdnu dlouhé video, kde nás trenér na ně hodně dobře připravil, a bylo to vidět. Rozehrávku jsme jim hodně narušili a málokdy se z toho kombinačně dostali.

Zatímco Sigma je plná sebevědomí. Příčinou je vydařený návrat do ligy?

Jednoznačně. Jsme druzí, to se krásně poslouchá. Kluci mají kvalitu, ale důležité je, že v hlavě se nastavili na to, aby si začali věřit. Funguje to, teď v tom jen pokračovat.

A vy? Budete pokračovat v útoku?

Cítím se tam dobře. To by bylo špatné, kdybych se cítil špatně. Ale Tomáš Chorý je pro nás jednoznačně číslo jedna, takže se pak posunu zpátky do zálohy.

Po Karviné jste si posteskl na těžké souboje s Hoškem. Jak jste si vedl proti Jiránkovi?

Bylo to těžké, je to zkušený hráč, dával si do soubojů dobře tělo. Ale oproti Karviné jsem jich měl větší procento vyhraných. Tam jsem to odnesl i třemi stehy, tentokrát naštěstí stehy nemám, tak dobrý.

Sigma dál sní svůj sen. Kdy skončí?

Doufám, že po třicátém kole. (smích) Ale to je předčasné, dělat takové závěry. Musíme jít zápas od zápasu, být v hlavě pořád takto nastavení a pracovat pořád stejně.