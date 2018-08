KOMENTÁŘ: Olomoucký zádrhel. Kapitáne, co už zase vyvádíte?

Copak tým, kapitáne, ten to hlavou zvládl, ale vy ani trochu.

Sigma vyhrála 2:0 a do odvety si veze nadějnou pozici. Nikoli Vepřeka, jenž bude na horké půdě u čínských hranic chybět. Předvedl zkrat, nechal si dát dvě žluté karty během chvíle a v 68. minutě musel do sprchy. Nepochopitelně. Ohrozil práci týmu, neboť do té doby se zdálo, že Olomouc přidá proti rovněž oslabenému soupeři další trefy a rozhodne o postupu již doma.

Jenže po vyloučení Vepřeka byl tlak fuč. „Michal si musí sáhnout do svědomí sám. Určitě to ale vyřeší s trenérem nebo interně v kabině,“ odsoudil nedisciplinovanost spoluhráče obránce Martin Sladký. „Úplně zbytečná červená karta s námi zamávala, to by se nemělo stávat. Do té doby si myslím, že na hřišti bylo jen jedno mužstvo.“

První žlutou dal Vepřekovi italský sudí Irrati za to, že zdržoval a nevrátil včas soupeři míč před jeho standardní situací. V české lize by slyšel nanejvýš: Kapitáne, položte balon a běžte! Ale Evropská liga je jinde. A druhou žlutou za stažení šikovného Brazilce Isaela před vápnem. Byť Irrati zprvu ponechal výhodu, karta byla na místě.

Nářky o přísnosti jsou absolutně mimo. A to Sigma měla velké štěstí, že z následného přímého kopu trefil Felipe jen vnitřní tyč.

Pouze Vepřekova hloupost za to může. Jako v minulé sezoně v klíčovém zápase o třetí místo v lize na Spartě. Přemotivovaný předvedl v první půli několik faulů uprostřed hřiště na kartu, dostal dvě žluté a neomluvitelně mančaft oslabil.

„Michal měl poslední dvě sezony velmi dobré. Je pro mě zklamání, že se nechal v tak důležitém zápase vykartovat, navíc z pozice nejzkušenějšího hráče, mohl být přemotivovaný, ale svalit na Vepřeka, že jsme skončili čtvrtí, že by měl být zrovna on viník, to v žádném případě. Odehrál tolik výborných zápasů. Smlouvu má ještě na dva roky, zaslouží si to,“ zastal se ho sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Jednou se to omluvit snad i dá; Vepřek je dříč, odchovanec a hraje dobře, ale dvakrát v důležitých zápasech? To není náhoda: nejzkušenější sigmák nezvládá vypjaté chvíle. „Měl by se chovat jinak,“ zlobil se trenér Václav Jílek. „Michal musí věřit, že odvetu zvládneme i bez něho.“

Jinak se viník najde okamžitě.