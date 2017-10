Tohle je příjemný tlak. Na výhry se hezky zvyká, tvrdí Houska

Překonat teplický blok se až do vaší střely zdálo nemožné.

Bylo to těžké. Teplice na nás byly výborně nachystané, místa konkrétně ve středu jsme moc neměli. Od 70. minuty se to pak trošku potrhalo, došly jim síly a začali jsme mít velkou převahu. Nakonec jsme to zaslouženě zlomili na naši stranu.

Hlavně díky vaší ráně.

Kuba Plšek mi výborně míč prostrčil na vápno, čekal jsem na to celý zápas, aby tam takhle balon prošel. A pak už jsem to trefil.

Krásně. Takhle jste to zamýšlel?

Přiznám se, že jo. Fakt jsem to tak chtěl. Kluci ještě říkali, že jsem to mohl hrát houslemi na přední tyč, ale bylo to krásně otevřené na zadní. Jak na tréninku jsem to měl nachystané a trefil to.

Moc šancí jste jinak neměli. Bylo to hlavně o trpělivosti?

Ano. Hráli výborně, ke konci se to zlomilo, měli jsme víc ze hry i dost šancí a mohl tam spadnout i další gól. Teplice hrály dobře, nechci říkat, že my hráli špatně.

Po dvou remízách a vypadnutí z poháru jste potřebovali zabrat.

Určitě jo. Neříkám, že to byla krize, ale na vítězství se hezky zvyká a strašně moc jsme to chtěli urvat. Zaplaťpánbůh! Chtěli jsme Teplicím odskočit na devět bodů. Věděli jsme, že když to zvládneme za tři body, tak nám to hodně pomůže. Na konci bylo vidět, že chceme vyhrát, že jen remízu jsme nechtěli.

Trefil jste se už počtvrté v sezoně. Hrajete v dobré formě.

Letos je to dobré, hraju výš než minulou sezonu a cítím se tam mnohem líp. Lukáš Kalvach hraje za mnou výborně, podle mě byl nejlepším hráčem zápasu. Já jsem spokojený tam, kde jsem. A jsem rád, že hrajeme takhle, jak hrajeme.

Je takový rozdíl, že hrajete s klasickým defenzivním štítem?

Je to velký rozdíl pro mě konkrétně. Jsem víc kolem šestnáctky, můžu hrát víc finálních přihrávek a to mně vyhovuje – hra kolem vápna, jeden na jednoho, když si můžu dát narážečku. Cítím se tam dobře.

Vypadá to, že si budete muset zvykat, že soupeři proti vám budou hrát pořádně z bloku.

Určitě. Teplice to hodně zhušťovaly veprostřed hřiště. Nikam se nehnaly. Bude to složité, ale musíme se s tím naučit hrát a poradit si.

Je to známka toho, že si budujete u soupeřů respekt?

Možná jo. Asi vidí, že když hrajeme na balonu, tak jsme silní. Nechtějí nám otvírat prostory, máme rychlé hráče vpředu.

Nevytvořili jste si na sebe parádním vstupem do sezony tlak?

Je to možné, ale takový tlak je příjemný. Poslední sezony jsme měli jiný tlak - hráli jsme o záchranu. Tohle je mnohem lepší tlak.