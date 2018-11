Chtěl bych mít tolik času ve vápně jako Komličenko, posteskl si Nešpor

Ruský kanonýr Nikolaj Komličenko poslal fotbalisty Mladé Boleslavi na začátku druhého poločasu v Olomouci do dvoubrankového vedení.

Souhrn 16. kola Svědík nakopl Slovácko, kanonýr Komličenko řádil a Adámková pískala

A neměl dost. Po centru Matějovského sice dělal stoper Jemelka co mohl, avšak ruský tank zastavit v neděli odpoledne nešel. Pro změnu v pádu dostal míč do sítě patičkou!

A pořád neměl dost. Když mu olomoucký odchovanec Přikryl naservíroval míč do vápna, zametl jej placírkou k tyči a asistentovi jako poděkování utřel na koleni kopačku. Hattrick završen! Komličenko se prosadil už popatnácté v sezoně a suverénně vévodí ligovému pořadí snajprů. Olomouc – Mladá Boleslav 0:4.

„Všechny góly byly pěkné. Nůžky jsou i otázka štěstí,“ povídal blaženě mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

„Komli potvrdil formu,“ doplnil záložník Ladislav Takács, jenž si připsal první, čili vítězný zásah. „Také bych chtěl mít tolik času ve vápně jako Komličenko,“ přidal vyčítavou poznámku olomoucký útočník Martin Nešpor. „Ani Buchta nemá při těch nůžkách čisté svědomí,“ jmenoval dalšího viníka trenér Václav Jílek. Avšak viníků bylo mnohem víc.

Domácí ledabyle bránili standardní situace, ze kterých dvakrát inkasovali, a to ještě pomezní Antoníček chybně neuznal Chalušův zásah po rohu. Nepřesný Antoníček připravil o nájezd i Nešpora. Když už mohli modří do půle srovnat z penalty po faulu stopera Hůlky na útočníka Dvořáka, kopnul ji záložník Plšek mizerně a výtečný brankář Šeda míč v pohodě chytil.

„Nevyšlo nám skoro nic. Soupeře jsme sice zatlačili, ale korunovali jsme to neproměněnou penaltou,“ hlesl Jílek. „Klíčový moment. Šedovi to lepí,“ oddychl si Weber.

„Nakoplo nás to,“ přikývl Takács. Olomouc táhla v lize sérii pěti zápasů bez porážky a konečně se chtěla odrazit do středu tabulky. „A trošku se zklidnit, ale utkání bylo postavené na hlavu,“ povzdechl si Jílek. Důvod? „Velká efektivita soupeře a naše sterilita i individuální chyby při standardních situacích,“ zlobil se.

Kdyby Sigma vyhrála, měla by stejně bodů jako osmá Mladá Boleslav.

„Je dobře, že jsme to nedopustili,“ těšilo Takácse. Olomouc tvrdě narazila. A nemohl za to jen ruský tank, na kterého Jílek mančaft speciálně chystal, byť byste to na hřišti nepoznali.

Už sestava dávala tušit, že udržet šňůru bez porážky bude šichta.

Chyběly tři opory: za karty kapitán Vepřek a záložník Houska, zranění vyřadilo křídelníka Faltu. „Před zápasem si to nechcete připouštět. Věříte hráčům, kteří nastoupí. Ale chyběli dost,“ uznal Jílek. Šanci dal v tříobráncovém systému Štěrbovi, jenže pohořel. V 10. minutě mu sudí Adámková odpustila penaltový faul, když přišlápl Hubínka. A dvě minuty nato neuhlídal hlavičkujícího Takácse. „Nacvičená standardka,“ usmíval se střelec. I jemu přihrál Přikryl, jenž si připsal tři asistence. „Sigma nás zatlačila, ale dokázali jsme ji včas zarazit,“ dodal Takács. „Hrozili jsme z protiútoků a přidali další dva góly.“

Weber chválil: „Výborně se nám dařilo jít přes otevřené strany v tříobráncovém systému Sigmy. Sedlo nám to v brejcích.“

Mladá Boleslav tak dokonale oplatila Hanákům porážku 0:4 z prvního zápasu. „Tehdy jsme si stejně jako Olomouc taky nezasloužili prohrát 0:4,“ vzpomínal Weber.

Speciální motivace to prý nebyla. „Za to bych hráče ztrestal, kdyby mluvili o tom, že chtějí vyhrát 4:0.“

Avšak Takács připustil: „Měl jsem v hlavě, že jim máme co vracet.“