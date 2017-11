Olomoučtí fotbalisté mají respekt soupeřů. Musí tak překonávat val

Navrátilec do první ligy má po 12 kolech stejně bodů jako druhá Slavia a skvělým startem si získal respekt soupeřů, kteří se snaží eliminovat hlavní olomoucké zbraně (rychlost, kombinaci) zhuštěným blokem. Nejvíc je to vidět v posledních kolech na hře křídel Sigmy.

Sprinteři Zahradníček s Faltou už nejsou zdaleka tak nebezpeční.

A není to jen jejich horší formou. Před sebou mají mnohem méně prostoru. Pokud Sigma nedá rychlý gól, musí protivníka obléhat až házenkářsky. Jako naposledy s Teplicemi, kdy ji vysvobodil ranou zpoza vápna záložník David Houska, se čtyřmi zářezy nejlepší střelec týmu.

Také on pozoruje, že soupeři vyčkávají. „Bude to složité, ale musíme se s tím naučit hrát a poradit si,“ nehledá výmluvy. „Asi vidí, že když hrajeme na balonu, tak jsme silní. Nechtějí nám otvírat prostory, máme rychlé hráče vpředu.“

Brankář Miloš Buchta přikývne: „Na začátku jsme každého přehrávali jednoznačně, teď už si dá každý větší pozor, týmy jsou na nás nachystané spíš do defenzivy a my se tam těžko dostáváme. Trošku se lehkost vytratila, ale to je i tím, že soupeři jsou na nás připraveni.“

Trenér Václav Jílek pokračuje: „Soupeři jsou si vědomi, že pokud nám dají prostor, tak jsme schopni ho využívat. Takže nám to zavírají. Teplice to zavřely velmi dobře. Neměli jsme větší množství času na realizaci myšlenky.“

Překonávání valu vyžaduje invenci, překvapivé narážečky a pohyb. „A my někdy hrajeme zbytečně komplikovaně. Jsou situace na křídle, kdy můžeme dostat míč do šestnáctky, ale ještě to zpomalíme. Balon musíme dostat do vápna dřív,“ vidí Jílek rezervy. „Ale vnitřně cítím, že soupeři na nás začínají čekat. Není to otevřená partie, je to o to složitější, ale na to stačí jeden gól. Je pak důležité, abychom byli i do defenzivy konsolidovaní.“

A to Sigma je. Po ztrátě míče okamžitě přepne dozadu, v posledních pěti kolech dostala dohromady jediný gól. Dá se předpokládat, že i Bohemka vsadí na agresivní obranu, se kterou mají techničtí sigmáci potíže dlouhodobě. „Bohemka je hlavně doma silné mužstvo, dobře organizované, agresivní. Je potřeba se těmto vlastnostem vyrovnat a pak jsme schopní se prezentovat i fotbalovostí,“ velí Jílek.

„Musíme eliminovat jejich zbraně a mít také běhavý den jako oni. Když uděláte chybu v bloku, uštknou jako had,“ řekl klubovému webu kouč klokanů Martin Hašek.

Sigmu má dobře načtenou ještě z druhé ligy, kdy vedl Vlašim.

„V mých očích je Olomouc nadprůměrný tým. Hráči jsou už dlouho spolu. Všichni jsou schopni plnit pokyny pro daný způsob hry. Hru jim tvoří Houska, který ale také dává góly. Dále pak šikovný Plšek, jenž byl i nejlepším střelcem druhé ligy v minulém ročníku. Třetím v pořadí je útočník Chorý, který sice nedává tolik branek, ale svojí postavou a pracovitostí je pro mužstvo důležitý,“ jmenuje hlavní opory. „Na hřišti jsou všichni v pohybu a nevadí jim míč, jsou technicky zdatní. I po ztrátě míče rychle přepnou a snaží se o jeho zisk.“

Olomouci podle Haška sezona ve druhé lize prospěla. „Sigmě dozrála generace ročníku 1993, který dokázal vyhrát i dorosteneckou ligu. V sestupové sezoně ještě tito hráči nehráli první housle, ale teď ji táhnou. Mají velmi dobré základy z mládeže,“ chválí. „Předtím tam nebyla ta chemie, protože tam byli starší, dražší hráči. Po sestupu přišla čistka těch starších hráčů, místo nichž nastoupili tihle čtyřiadvacetiletí. Sestup jim umožnil tuto transformaci, proto jsou třetí. Kdyby nesestoupili, tak by přišli jiní hráči. Ale oni se rozhodli jít se stejným trenérem a hráči, což se jim vyplácí.“

A komplimenty vrací Haškovi také Jílek: „Mužstvo Bohemky je vedené podobně jako naše - je složené z mladých pracovitých hráčů. Je založené na charakteru. Neinkasuje moc branek, na druhou stranu moc jich nedává. V posledním zápase v Jihlavě se jim rozstřílel Kabajev, jinak si tolik šancí zase nevypracovali. Největší jejich síla je v kompaktnosti hry, poctivosti, hladovosti týmu.“

Je možné, že Jílek změní vítěznou sestavu na zmíněných křídlech, žolíci Hála s Moulisem si o šanci říkají.

„Jestli uděláme změny, to si nechám pro sebe, ale musím říct, že hráči, kteří jdou do zápasu jako střídající, tak energii přinesou, za což jsme rádi. Je otázka, jak by to vypadalo, kdyby hráli od začátku. Ale možnosti máme,“ těší jej konkurence, která nabízí víc zbraní na překonání valu.