Další mocný finiš Olomouce. Co jsem komu udělal, ptal se kouč Jílek

Nešpor srovnal, chtěl víc: Otočit 0:2 je z pekla štěstí Martin Nešpor z Olomouce (vlevo) a Dominik Simerský z Opavy v souboji o míč. Zaběhl si na zadní tyč a hlavičkou v 89. minutě zařídil fotbalové Olomouci doma bod s Opavou. „Ale i tak je to pro nás ztráta,“ povzdechl si útočník Martin Nešpor po remíze 2:2. Potřebujete prohrávat o dva góly, abyste začali hrát?

Po Karviné jsme si něco řekli. To bylo z pekla štěstí, že jsme otočili 0:2 na 3:2. A teď si necháme dát dva góly ještě doma. Bere to hrozně sil. Jenom na sebe koukáme, bezmoc. Dobrý, že jsme vyrovnali, ale nevím, co k tomu dodat. Vyrovnal jste na poslední chvíli.

Konečně balon přeletěl na zadní tyč přes prvního hráče. Docela hodně centrů tam padalo, ale vždy nepřeletěl jejich prvního hráče. V hlavě jsem si řekl, že nepůjdu na první tyč jako vždy, jak po mně chce trenér, tak jsem si vlezl dozadu. Texl to nechával dojít do brány, aby náhodou nebyl ofsajd, takže štěstí. Aspoň vydřený bod trošku zahřeje. Tím spíš, že opavský Žídek z poslední akce napálil břevno?

Rozehrál jsem centr, ale zase Milan Lalkovič nedostal míč přes prvního hráče, ten to odhlavičkoval a valilo se to. Jak dá člověk na 2:2, tak má v hlavě euforii, že to může otočit, a nakonec nás to mohlo stát i bod. Je nakonec dobrý?

Na vývoj nechci koukat, beru to jako ztrátu. Když se řekne Sigma a Opava, která hrála minulý rok druhou ligu, tak má Sigma silnější jméno. Opava si hrála to svoje – jednoduchý fotbal, dlouhé balony. Mají zkušené mužstvo. Zavadil, klobouk dolů, že tak hraje ve 40 letech. Z něho jedou emoce. To k fotbalu patří. Ale my se musíme koukat na nás. Dostáváme laciné góly.