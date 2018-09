Konečně poctivý fotbal. Olomouc dřela i za trenéra Jílka

Nahradily ji rozpaky a zklamání. Ze šesti proher v řadě, z předposledního místa, chabé defenzivy i rázem vrtkavé pozice trenéra Václava Jílka. A v těchto kulisách se sigmáci vzepjali k týmovému, poctivému výkonu. Důležité vítězství 1:0 trefil stopera Jemelka dorážkou po rohovém kopu.

„Věřím, že nás to nastartuje a budeme se pomaličku dostávat tam, kam chceme,“ přeje si Jílek.

Pořádně se mu ulevilo: „Už to bylo hop, anebo trop.“ Vedení klubu sice trenérovi vyjádřilo důvěru, ale ta je ve fotbale vždy křehká, pokud má mužstvo tak dlouhou výsledkovou krizi. Však také ještě než se po utkání pustil do jeho hodnocení, pravil: „Chtěl bych všem včetně vedení poděkovat za velkou podporu, kterou jsem cítil k mužstvu i mé osobě. Bylo to vidět na hřišti – hráli jsme týmově, táhli za jeden provaz. Chtěli jsme trošku ponížit individuální ego a zvládnout to ve prospěch mužstva. Naprosto zasloužené vítězství, mohlo být i vyšší, byť vstup do utkání nebyl takový, jaký jsme si představovali.“

Bylo znát, že se utkal předposlední s posledním. Oba týmy sice chtějí hrát kombinačně, což jim slouží ke cti, ale příliš se to nedařilo.

Hlavně domácí byli nervózní a v úvodu pokazili několik snadných přihrávek: ukopli se obránci Jemelka, Vepřek i záložníci Kalvach se Zahradníčkem. Jenže Dukla netrestala, přestože díky vítězství nad Libercem v premiéře trenéra Romana Skuhravého mohla být v o něco lepším rozpoložení.

„Měli jsme vítězství, oni prohráli, asi jsme na tom byli psychicky líp,“ přikývne gólman Pražanů Filip Rada. „Prvních třicet minut tomu nasvědčovalo. Pustili nás třemi chybami vzadu do přečíslení. V rozpoložení dobrém nebyli, ale my jsme to nedokázali využít. Existenční zápas to nebyl, byť oba týmy měly jen tři body. Je to škoda. Takový mač rozhoduje první branka.“ Vstřelil ji po půl hodině Jemelka. Záložník Falta zakroutil míč od praporku na zadní tyč, kde střílel aktivní křídelník Hála, Rada vyrazil jen před sebe, Jemelka se trhl od hlídače Raspopoviče a zatloukl balon pod břevno.

„Věděli jsme, že Olomouc chce hrát kombinačně, v tom jsme byli ale šikovnější. Je hloupé takový zápas prohrát ze standardky,“ kroutil hlavou Skuhravý.

Gól nalil do Olomouckých sebevědomí, rychle si vytvořili další dobré příležitosti. Pravý bek Sladký napálí zpoza vápna břevno, vzápětí středopolař Houska z úhlu tyčku!

Ale celkově to byla na hřišti hlavně křeč. V prvním poločase tomu zpoza střechy hlavní tribuny přihlížel i nový Jílkův asistent Jiří Saňák, jenž se vrátil ze štace v Íránu.

O přestávce přišel do kabiny a předal poznatky. Pak už zůstal na lavičce, kde vysedával třeba junior Matoušek. Na marodce má totiž Sigma kompletní čtyřlístek letních posil – do hry nemohl Jílek poslat útočníky Nešpora s Dvořákem, záložníka Pilaře ani obránce Chvátala.

Tříslo si navíc na tréninku poranil také stoper Kotouč, takže šanci vedle Jemelky dostal zase Štěrba.

Víc možností měla Sigma, vyhrála zaslouženě. I když to je vlastně fuk.

V sobotu byly důležité body, nikoli krása pro prořídlé ochozy.

„Konečně to byl poctivý fotbal na 1:0 – dát gól a nedostat. To je někdy důležitější než hrát pěkný fotbal. V konečném důsledku potřebujeme body. Fotbal z toho potom vyleze, ale body jsou pro nás důležitější,“ vykládal Hála pragmaticky.

Hroťák Dukly Holenda ve druhé půli může dvakrát srovnat, jenže v nadějné pozici nejprve branku přestřelí a pak jej rukou skvěle vychytá ramenatý Buchta.

Jílek se nervózně dívá na hodinky, ale času do konce je ještě dost: přesně 21 minut.

Štěrba odehraje před Buchtou zbytečně míč na roh, brankář si zřejmě nekřikl dostatečně nahlas.

Hála mu za to vyčiní, za což Buchta okamžitě o to víc vyčiní Hálovi.

Nervozita stoupá a je zřejmé, že v tomto duchu se bude utkání i dohrávat. Také Jílek poníží své ego, když v závěru pošle do hry místo ofenzivního Plška třetího stopera Poloma. Takové střídání obvykle nedělá, je proti jeho ofenzivnímu pohledu na fotbal. Ale situace si to žádá, a tak je potřeba udělat ústupky. Polom válčí v soubojích. V 90. minutě Sladký slabě odkopává míč jen za vápno, kapitán Dukly Miloševič má poslední ránu: míjí branku!

Jílek se přátelsky obejme se Saňákem: Uff, je to za námi.