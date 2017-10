Mohl být podruhé olomouckým spasitelem. Tentokrát Moulis selhal

Tohle má být ode mě gól, štvalo smolaře Dravému křídlu fotbalové Olomouce Pavlu Moulisovi se po bezbrankové bitvě s Jabloncem mezi novináře nechtělo. Věděl, že bude vysvětlovat, jak to že jeho vyložená šance z nastavení neskončila gólem. Proti Liberci jste jako žolík rozhodl a také s Jabloncem jste měl tři body na noze...

Škoda, trefil jsem brankáře. To má být ode mě gól. Mrzí mě to, ale co se dá dělat. Obránce jste se zbavil dobře, ale zakončení vám nevyšlo, že?

Přesně tak. Byla to hezká akce, brejk, ale špatně jsem to zakončil. Ať to uvidím na videu, řekl bych tři varianty, jak bych to mohl udělat líp, ale na hřišti máte na zakončení sekundu. Vybral jsem ho takhle, ale špatně. Nevím, co k tomu víc říct. Možná kdybyste střílel silnější levou nohou...

Možná i tím to bylo. Ale nechci se vymlouvat na levou nebo pravou nohu. A jaký byl tedy váš záměr?

Chtěl jsem to dát na zadní tyč po zemi, špatně jsem to trefil. S brankářem Hrubým jste v Jablonci hrál. Co jste mu pak řekl?

Vytkl jsem mu, že mi to chytil, on mi řekl, že bylo štěstí, že jsem ho trefil. V závěru jste Jablonec utahali a zmáčkli. Bod je málo?

Myslím si, že to byl hezký zápas pro diváky. Měli jsme víc ze hry, ke konci už jim docházely síly, jen odkopávali míč. Dobývali jsme je, vytvořili si šance, ale žádnou jsme neproměnili. Bod je zklamáním, i když Jablonec má dobrý tým, takže i bod musíme s pokorou brát.