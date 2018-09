Lob i dělovky. Olomoucké sebevědomí po pohárové kanonádě stoupá

Jakub Plšek zpoza vápna jemně dloubl do míče a dokonalým lobem překonal třineckého habána v brance Michala Bártu.

„Vzpomněl jsem si, že mi podobný lob nevyšel v Mladé Boleslavi na začátku sezony, teď to konečně klaplo,“ mrkl šikovný kanonýr.

To byla nejkrásnější z tref olomouckých fotbalistů ve 3. kole českého poháru. A že bylo z čeho vybírat! Plšek se prosadil v první půli dvakrát – s přehledem po zemi do opačného koutu, než skočil Bárta, proměnil penaltu po hloupém faulu Samiece na hroťáka Yunise.

Tím odšpuntoval gólostroj.

„Penalta nám hodně pomohla, obránce nesmyslně fauloval. Pak už se to vezlo, byla to dominance,“ popsal přesně dění na hřišti.

Dva pěkné góly zaznamenal také záložník Šimon Falta po změně stran. Levačkou utáhl míč ze střední vzdálenosti k tyči. Potom zase balon nekompromisně napálil po narážečce s Houskou pod břevno.

Druhý zásah v řadě dal stoper Václav Jemelka. Na branku proti Dukle navázal přesnou hlavičkou zblízka.

Pravému obránci Martinu Sladkému zase uletěl centr z křídla tak hezky, že zapadl pod břevno frustrovaného olomouckého odchovance Bárty. „Tohle trénuju. Napište, že to bylo cílené,“ křenil se.

Prosadil se také střídající Jiří Texl, jenž nahradil zraněného Martina Hálu. „Podstoupí vyšetření a uvidíme,“ posteskl si trenér Václav Jílek, jemuž chyběli i zranění Pilař, Nešpor, Dvořák, Chvátal a nemocný Štěrba. „Měl horečky, ale na Liberec by měl být připravený. Marodka se nám plní, je to už alarmující situace, i Kalvach měl problémy. Nemělo by to být ovšem na dlouho.“ Hálovo zranění byla jediná kaňka pro sigmáky, kteří jsou v lize překvapivě až předposlední, před důležitým sobotním zápasem 10. kola nejvyšší soutěže v Liberci.

Zoufalého druholigistu, jenž šetřil sedm hráčů základní sestavy, doma včera rozstříleli 7:0 a po ligovém vítězství nad Duklou pokračují v nápravě sebevědomí.

A přesně o to Jílkovi šlo.

„Do zápasu jsem šli s cílem postupu a kvalitní zodpovědné hry. Na naše poměry jsme nastříleli i dost branek, i když Třinec nenastoupil v nejsilnější sestavě. Jsou pro ně teď důležitější druholigové zápasy, ale my jsme takové utkání potřebovali. Trošku zvýšit hráčům sebevědomí,“ lebedil si Jílek.

„Góly nám snad pomohou, i mně osobně,“ přikývne Plšek.

„Uvidíme až po Liberci, jestli nám to pomůže,“ doplní Jílek ostražitě. „Ale každá branka je pro hráče důležitá. Padly i pěkné góly po rychlých kombinačních věcech, na které se zaměřujeme.“

I kvůli nabírání psychické pohody Olomouc nastoupila téměř v plné polní. Po čase šanci dostali jen brankář Reichl, stoper Polom a útočník Yunis.

„Tolik lidí na výběr v tuhle chvíli nebylo, zdravotní stav nás omezuje. A taky po vítězném zápase s Duklou jsme nechtěli výrazně měnit sestavu, ale upevnit si věci, na kterých jsme pracovali, což se tam objevilo,“ vysvětloval Jílek.

Soupeře z druholigového spodku nepustil účastník kvalifikace Evropské ligy na dostřel, Reichl musel zasahovat jen po slabé hlavičce.

Jílek tak mohl dát šanci i mladíkům z lavičky Matouškovi a Zmrzlému, ale měl k nim spíš výhrady. „Bylo vidět, že chlapský fotbal je o něčem jiném. Nervozita byla za tohoto stavu zbytečná, hlavně u Matouška. Čekal bych, že se bude chovat daleko odvážněji.“

Jinak ovšem 814 věrných diváků určitě nelitovalo, že vyrazilo na Andrův stadion.

Sigma do toho šla pořád naplno. To kouč Třince Jiří Neček neměl ani tolik profesionality, aby dorazil po debaklu na tiskovou konferenci.