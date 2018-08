V Seville bez Jemelky. Znepříjemníme jim to, věří olomoucký kouč Jílek

Úvodní bitvu o skupinovou fázi Evropské ligy prohrála Sigma doma 0:1, když zahodila spoustu šancí. Teď jí navíc bude kvůli zraněným tříslům chybět důležitý stoper Václav Jemelka.

Olomouc - Sevilla 0:1 Úvodní duel o Evropskou ligu

Výzva pro Romana Poloma?

Jednoznačně. Ti hráči tady od toho jsou, aby v případě potřeby zaskočili a plnohodnotně nahradili stávající hráče. Letí s námi v pozici fanouška. Do zápasu připravený nebude, to si můžeme říct narovinu. Stejně jako Chvátal a Pilař.

V lize se vám nedaří, naposledy jste prohráli 0:3 v Jablonci. V jakém rozpoložení na Sevillu jdete?

Jak vnímám hráče i z tréninku, tak jsme ve standardním rozpoložení. Nejsme v lize v jednoduché situaci, ale nemyslím si, že by to na nás mělo pro zápas v Seville zanechat nějaké stopy.

Už v prvním utkáním, do kterého jste šli po debaklu s Baníkem, se potvrdila vaše slova, že „to nejsou spojené nádoby“. Ale neznervózňuje vás, jak odlišné výkony podává váš tým v lize a v poháru?

Nevím, jestli znervózňuje je to správné slovo. Spíš je člověk zklamaný, nebo hledá důvody, proč tomu tak je. Plnohodnotnou odpověď nemám, i když nějaké argumenty existují - Evropa, liga, hlava. Ale je to hodně alibistické. My se chceme prezentovat stejně v lize, stejně v Evropě a musíme si přiznat, že se nám to nedaří.

Olomoucký trenér Václav Jílek tleská fanouškům po domácí porážce se Sevillou.

Sevilla v minulém ligovém bezbrankovém zápase proti Villarrealu nastoupila s osmi změnami v sestavě oproti utkání v Olomouci. Platí, že se chystáte spíš na systém, než jednotlivce?

Já čekám stejný způsob hry, ale s vyšší aktivitou a možná i kvalitou hráčů Sevilly. Chceme hrát aktivně, ověřili jsme si, že to lze.

Jak se vám Sevilla líbila?

Stejně, očekávaně, nejsou tam žádné nové věci. Maximálně v rámci individuálních řešení jmen, která nastoupila. Jinak se mužstvo prezentuje stejným mustrem hry. Doma jsme si ověřili, že se s nimi dá hrát a do zápasu jdeme se záměrem, abychom se prezentovali stejným způsobem.

Zohledníte nějak, že vás už v neděli čeká důležité ligové utkání s Bohemians?

Jako že bychom postavili šest nových hráčů a najednou to půjde? Takhle to nefunguje. Chceme odehrát důstojný zápas a pokud bychom měli vypadnout, tak po kvalitním výkonu. To je lepší i směrem do ligy.

Není se proč šetřit. Zápas v Seville je svátek, vrchol vašeho snažení.

Jednoznačně. Hráči to takhle budou vnímat, budou zkoncentrovaní a naše tíživá situace v lize nebude hrát žádnou roli.

V Seville zůstáváte až do pátku. Chtěli jste hráčům dopřát spánek na hotelu?

Bylo to naše přání, protože v Kazachstánu jsme si vyzkoušeli noční cestu a musím říct, že jsme dva dny nevypadali vůbec dobře a to jsme hráli pak v pondělí. Teď hrajeme v neděli. Takže jsme zvolili variantu, že v Seville přespíme, odtrénujeme na tréninkovém hřišti a zpátky poletíme až v poledne.