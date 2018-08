Nepřijeli jsme se do Sevilly prodat, chceme to zvládnout, říká Falta

Můžete zopakovat krásný výkon z domácího utkání?

Věřím, že ano. Záleží, co předvedou oni. Bude to dobrý zápas a nebudeme hrát ustrašený fotbal. Musíme hrát na vítězství, tak doufám, že to bude vidět. Pokud chceme postoupit, musíme vyhrát. Ani před domácím zápasem nám nikdo nevěřil. A byl to blízko. Chybělo možná pár centimetrů. Ale takový je fotbal. Musíme se pokusit vyhrát venku.

Olomouc - Sevilla 0:1 Úvodní duel o Evropskou ligu

Nabíjí vás vyrovnaná konfrontace s gigantem?

Přesně tak. Byla to super konfrontace. Těším se na to i teď. Jsem zvědavý, s čím na nás oni doma přijdou, jestli to bude jiné. Věřím, že to bude dobrý zápas. I když těžký. Jsou velice kvalitní. Ukázali to i u nás. Pokud budeme aktivní jako doma, tak věřím, že se něco podaří. Když budeme mít štěstí, nějakou šanci proměníme, a dostaneme se do vedení, tak to bude otevřené.

Jenže v lize tápete, naposledy jste prohráli 0:3 v Jablonci. Jak to zamává s týmem?

Je to jiný zápas. Na domácí scéně nebodujeme. Musíme to doma změnit s Bohemians.

Proč hrajete jinak v poháru a v lize?

Je fyzicky náročné, ale ve čtvrtek nám to nevadilo. Musíme se spíš soustředit na to, že udržíme vzadu nulu. Od toho se musíme odpíchnout. Musíme bránit celý tým, ať je to obránce nebo útočník. Myslím, že jsme schopní dát tady gól.

Rozdílnost výkonů v lize a v poháru je vidět i na vás. Zatímco v Evropské lize jste odehrál všechny tři zápasy náramně, v lize už tak dominantní nejste. Souhlasíte?

Na Slovácku jsem naskočil jako střídající hráč, teď jsem nehrál vůbec. Je to takové zvláštní, nevím, čím to je. Spíš to vidím jako odraz celého týmu. Když se daří týmu, tak se daří i jednotlivcům. Musíme se odrazit jako celý tým. Začít tou nulou vzadu, pak něco proměníme, zabodujeme a bude to zase dobré.

Proti Seville se vám dařilo. Z velkých jmen si nic neděláte?

Snažím se nekoukat, kdo proti mně hraje. Jsou to taky jenom lidi jako my. Nemyslím si, že by nás předčili tolik, že by se s nimi vůbec nedalo hrát. Jsou trochu šikovnější s míčem, ale my zase máme jiné přednosti. Jak bylo vidět u nás. Dá se s nimi hrát. Uvidíme, jak to bude u nich.

Jsou to největší zápasy a zážitky kariéry?

Řekl bych, že jo, takový zápas jsme hrál prvně. Teď si ho zahraju podruhé a snad se to poštěstí ještě někdy v budoucnu.

Je lepší, když je fotbal rychlejší a techničtější? Něco jiného než v lize...

Samozřejmě s takovými soupeři je to většinou o té fotbalovosti, kdežto v lize... Co si budeme povídat, tam je to spíš náročnější fyzicky, víc soubojů a podobně. Tohle nám vyhovovalo více. Všichni se nás ptají, proč hrajeme tak rozdílně, ale hráči Sevilly jsou na tom postavově podobně jako my. Pak nám nedělaly problémy osobní souboje.

Sevilla - Olomouc online sledujte ve čtvrtek od 21:45

Pracovali jste na tom, abyste se zvedli i mentálně?

Všechny nás mrzí, když se nedaří na ligové scéně. Abychom totiž hráli takové zápasy, musíme být nahoře v tabulce i v domácí soutěži. Nějakým způsobem na tom pracujeme, ale musíme se vždycky dívat jen na nejbližší zápasy. Možná nám pomůže i repre pauza, kde odpočineme a nastartujeme se.

Nezamrzelo vás, že nejste v nominaci reprezentace?

Mrzí to. Určitě bych se tam chtěl podívat, ale čeká nás ještě spousta srazů a spousta zápasů, tak doufám, že ještě budu mít příležitost se tam podívat.

Co říkáte na to, že v Seville se hraje až ve 21.45?

Bude to poprvé, ale musíme se s tím nějak vypořádat. Asi bude trochu nestandardní předzápasový režim, ale věřím, že takový zápas nás pořádně vyburcuje k optimálnímu výkonu.

Chcete se ukázat i skautům a říct si o zahraniční štaci?

Vždycky říkám, že musíme podat týmový výkon, protože až z něj vylezou ty individuální. Když se někomu zadaří a tým prohraje 0:5, tak z toho asi nic nebude... Proto bych se na to nedíval tak, že se tam jedeme prodat nebo něco podobného. Chceme to zvládnout, doma jsme viděli, že se s nimi dá hrát. Bylo by akorát na škodu, kdyby hrál každý na sebe. Musíme držet pospolu a pokusit se překvapit.

Jak těžká je příprava na Sevillu, která nastoupila v lize zase v úplně jiném složení?

No... U nich je asi jedno, jestli bude hrát ten nebo ten, kvalitu ze širšího kádru má každý. My se musíme soustředit na ten náš herní systém a tím je ohrozit, ne řešit, kdo z nich nastoupí.

Kdo se vám nejvíc líbil?

Nejvíc mě zaujal Banega. Co ten si dovolil pod tlakem... Je to prostě výjimečný hráč.

Jak se vám spí před velkým zápasem?

Nevnímám rozdíl, jestli hrajeme se Sevillou nebo s někým jiným. Je to pro mě zápas jako každý jiný, jen víc sledovaný.