Vstříc zázraku. Fotbalisté Olomouce vyrážejí k odvetě do Sevilly

„Po našem domácím výkonu nás nejspíš nepodcení, takže to bude asi masakr,“ tuší záložník Jakub Plšek. Pak však dodá: „Je to fotbal, třeba tam dáme gól a můžeme je potrápit.“

To by byla senzace. Sigma sklidila zaslouženou chválu za to, jak nebojácně na svém stadionu čelila pětinásobnému vítězi Evropské ligy (dříve Poháru UEFA). Jenže nedala šance a šest minut před koncem inkasovala. „Jsem rád, že Sigma ukázala, že i český tým složený z vlastních odchovanců může hrát dobrý fotbal. Ani v odvětě nás nečeká nic lehkého,“ napsal na Twitter český brankář Sevilly Tomáš Vaclík.

Jenže Olomouc na výkon nedokázala navázat v lize; v Jablonci v pozměněné sestavě bez čtyř opor prohrála po bídném projevu 0:3. To je první varování.

„Nevím, jestli si každý myslí, že si odehrál zápas se Sevillou, a tím dosáhl vrcholu kariéry...,“ hromoval zkušený brankář Miloš Buchta. „Zápas se Sevillou byl jednou za život a kariéra běží dál. Důležitá je liga, protože my ji chceme i příští rok, a pokud nezachytíme začátek, tak pak už bude na nás velký tlak.“

Olomouc v lize vyhrála jediné utkání, pětkrát prohrála. A Buchta se po Jablonci pustil bez servítek do vlastních řad, z části z něj mluvily pozápasové emoce, byť hovořil tiše, spíš zklamaně než naštvaně.

„Jsme rádi, že máme šanci zabojovat o Evropu, ale já už ani nevím, jestli má smysl o ni bojovat, protože já bych chtěl radši body v lize. Ty jsou pro mě teďka důležitější než nějaká Sevilla,“ zdůraznil. „Pokud by ty tři body v lize znamenaly, že postoupíme do skupiny Evropské ligy, tak bych tu daň bral. Ale buďme realisti: Sevilla si dá na nás větší pozor, doma mají větší sílu. My hlavně musíme vstřelit gól, nedáváme je, a pokud je nedáme, tak nepostoupíme. Ale říkám: Pro mě začíná být priorita liga. Sevillu už stavím na druhou kolej.“

Sevilla v jiné sestavě

A pak je tu druhé varování: pouze tři hráči, kteří nastoupili v základní sestavě Sevilly před týdnem v Olomouci, postavil trenér Machín od začátku i do minulého bezbrankového zápasu španělské La Ligy proti Villarrealu – českého brankáře Vaclíka, klíčového záložníka Banegu a útočníka Sarabiu, který jedinou brankou rozhodl bitvu na Hané.

Ne že by to hrálo při kvalitě kádru Sevilly takovou roli, ale přece jen na domácím stadionu může Sigma čelit ještě o něco drtivější síle. Znát to bylo i v Olomouci, když ve druhé půli nastoupil mistr světa Jesus Navas, poslal z pravého křídla několik nebezpečných centrů. Portugalský reprezentační útočník André Silva, ofenzivní posila z AC Milán, zase ukázkovým pasem vybídl ke skórování Sarabiu.

„Hodně lidí nám nedávalo absolutně žádnou šanci, dneska spousta lidí řekne, že Sevilla hrála na padesát až sedmdesát procent, další lidi, že hrála s náhradníky. Tak to není. Kvalita soupeře na všech pozicích je velká,“ říkal po prvním zápase olomoucký trenér Václav Jílek.

Na španělský kolos připravil účinnou taktiku: sigmáci se vydali na maximum, neúnavně napadali obrannou trojici, zavírali i krajní hráče Sevilly, kteří v netradičním systému 3–4–3 plní důležitou roli. Odvetu chce zvládnout hlavně se ctí.

„Pokud nedostaneme rychle gól a budeme hrát podobným způsobem hry, tak vždy máte šanci. Ale já počítám, že Sevilla bude doma silnější. Kdyby se podařilo dát branku, pak by teprve byla nějaká šance.“

Seville bude delší dobu chybět Sergio Escudero, který si v nedělním duelu s Villarrealem vykloubil loket. Osmadvacetiletý levý křídelní hráč patří ke stálicím sestavy, jenže deset minut před koncem utkání vyskočil na hlavičku, protihráč Raba mu udělal stoličku a Escudero nekoordinovaně upadl na levou ruku, která se nepřirozeně zkroutila. „Díky všem za podporu. Vrátím se brzy a silnější. Nic to není,“ napsal fanouškům na sociálních sítích Escudero.

„Vypadalo to opravdu ošklivě. Snad se dá brzy dohromady, protože je to pro nás důležitý hráč,“ reagoval na webu Sevilly obránce Sergi Gómez.

Sevilla uhrála s Villarrealem nulu vzadu, k čemuž Vaclík přispěl několika zákroky. V závěru mohl tým z Andalusie vyhrát, ale Wissam Ben Yedder trefil tyč. „Byl to hodně náročný zápas. Několikrát využili našich prostorů a dostali se do šancí, ale Vaclík byl opravdu dobrý. Škoda, že jsme pak sami nedali gól,“ hodnotil Gómez. „Soupeř zahrál dobře, ale v závěru se ukazovalo, že týmem, který chce vyhrát, jsme my. Bohužel jsme gól nedali. Ale důležité je, že jsme ukázali vítězný charakter. Pokud budeme hrát takhle, budeme vítězit,“ doplnil trenér Pablo Machín.

A velí: „Teď se musíme co nejrychleji zkoncentrovat na čtvrtek, protože nás čeká další důležitý zápas. Musíme vybojovat postup do skupinové fáze Evropské ligy.“

To Sigma může jen šokovat.