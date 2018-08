Zázrak v Evropské lize? Olomouc nechce hrát v Seville ustrašeně

Téměř jako kdyby Kolumbus vstal z mrtvých. Sevilla FC, pětinásobný vítěz soutěže, je světový kolos. Navíc si z Hané přivezl vítězství 1:0, byť hlavně proto, že statečná Sigma doplatila na zahazování šancí. Večer (21.45) bude muset minimálně jednu proměnit, aby utkání dostala aspoň do prodloužení.

Sevilla - Olomouc online sledujte ve čtvrtek od 21:45 První zápas: 1:0. Rozhodčí: Kovács (Rum.). Předpokládaná sestava Olomouce: Buchta - Sladký, Štěrba, Polom, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Nešpor.

„Věřím, že to bude dobrý zápas a nebudeme hrát ustrašený fotbal. Musíme hrát na vítězství, tak doufám, že to bude vidět,“ přeje si záložník Šimon Falta. „Ani doma nám nikdo nevěřil a bylo to blízko. Chybělo možná pár centimetrů.“

Jenže teď bude Olomouci chybět klíčový stoper Václav Jemelka, jenž kvůli zranění třísla nedohrál ligové utkání v Jablonci. „Letí s námi v pozici fanouška. Do zápasu připravený nebude, to si můžeme říct na rovinu,“ přiznal trenér Václav Jílek.

Jemelku nahradí rovněž levonohý Roman Polom. Jílkovi chybí i marodi Chvátal s Pilařem. Sigma neodletěla ve středu speciálem z Brna v ideálním rozpoložení. Zatímco v Evropě zanechává působivý dojem a s přehledem vyřadila kazašský Karjat, doma je to bída. Jediná výhra, pět proher. Naposledy 0:3 v Jablonci. „Nejsme v lize v jednoduché situaci, ale nemyslím si, že by to na nás mělo pro zápas v Seville zanechat nějaké stopy,“ věří Jílek.

Ostatně už v prvním utkání, do kterého Olomoučané šli po debaklu s Baníkem, se potvrdila jeho slova, že „liga a pohár nejsou spojené nádoby“.

„Spíš je člověk zklamaný, nebo hledá důvody, proč podáváme tak rozdílné výkony. Plnohodnotnou odpověď nemám, i když nějaké argumenty existují - Evropa, liga, hlava. Ale je to alibistické. My se chceme prezentovat stejně v lize, stejně v Evropě a musíme si přiznat, že se nám to nedaří,“ připouští Jílek.

Ve středu večer od půl desáté si Olomoučané zatrénovali na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána, čeká se návštěva 25 tisíc diváků.

Sevilla v minulém ligovém bezbrankovém zápase proti Villarrealu nastoupila s osmi změnami v sestavě oproti utkání v Olomouci.

Trenér Machín v jedenáctce ponechal pouze českého brankáře Vaclíka, středopolaře Banegu a střelce Sarabiu. O víkendu navíc čeká Sevillu městský šlágr s nenáviděným Betisem. „Jsem si jistý, že pro Sigmu to bude zápas sezony a to z ní dělá nebezpečného protivníka. Musíme se plně koncentrovat na zápas a zvládnout ho. Pak teprve můžeme začít řešit derby,“ nabádá Machín.

„Chceme hrát zase aktivně, ověřili jsme si, že to lze. A co nejvíc jim to znepříjemnit,“ velí Jílek. Není se nač šetřit. Zápas v Seville je svátek, vrchol olomouckého snažení. „Jednoznačně,“ přikývne Jílek.

Olomoucká výprava (v letadle byl například i politik Petřík, který nedávno zmizel a už se zase našel) se vrací až v pátek odpoledne. Jílek hráčům dopřeje spánek na hotelu a lepší regeneraci.

Sigma chce s mnoha odchovanci českému fotbalu ve Španělsku udělat hlavně dobrou reklamu.