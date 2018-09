Můžeme porazit kohokoli, tvrdí olomoucký kouč Jílek. Porazí Duklu?

Že po osmi kolech vyhraje jedinkrát a posledních šest zápasů prohraje? Že bude se třemi body předposlední? Že poslední Dukla Praha na tom bude zrovna tak?

„Z postavení, ve kterém jsou oba kluby, plyne důležitost utkání,“ uvědomuje si trenér Pražanů Roman Skuhravý. „Pro mě je ale Olomouc silou kádru a kvalitou hry jedním z nejlepších týmů u nás a je jen otázkou času, kdy se nastartuje.“

Skuhravý do Dukly přišel z Opavy v reprezentační přestávce namísto Pavla Drska. A až v jeho v premiéře uhrála Dukla první body v sezoně, když doma se štěstím vydřela výhru 2:0 nad Libercem.

„Štěstí měla určitě,“ přikývne olomoucký kouč Václav Jílek, zatímco jeho tým štěstí znovu neměl a prohrál v Příbrami 0:1.

Olomouc - Dukla Sledujte od 15.00 online.

I když to zdaleka není jen o vrtkavosti štěstí, nebo o tom, že záložník Plšek ze dvou dobrých pozic, z nichž se obvykle nemýlí, ani netrefil branku. Na to je olomoucká výsledková mizérie až příliš dlouhá.

„Utkání Dukly bylo podobné jako naše v Příbrami,“ srovnává Jílek. „První poločas byl lepší Liberec, stejně jako my v Příbrami, měl ještě vyloženější šance, tři stoprocentní, které nezužitkoval, druhý poločas Dukla udeřila z první akce a potom si to pohlídala. Liberec už taky nenašel sílu na odpověď a nachází se v jiném rozpoložení, všichni říkají, že mají bojovnější hráče, a vidíte, že to funguje stejně – mentalita hráčů pod tíhou výsledku pracuje jinak.“

Pravda. Sigma odehrála v poháru krásné zápasy proti slavné Seville, jenže vůbec nezachytila ligu. „Na ničem jiném nepracujeme než na tom, abychom přenesli věci ze zápasů, kdy je motivace pro hráče naprosto prvořadá, to znamená proti Plzni nebo Slavii a z pohárů. Tak, aby to dostali do zápasů, které jsou možná menšího charakteru, ale o to důležitější. Ta utkání prostě musíme zvládat,“ velí Jílek. „A jiným přístupem, než jaký je v těch velkých zápasech, to nejde. Očekávám, že hráči budou pracovat stejným způsobem.“

Je to žádoucí. Už jde o hodně.

Trenér Sigmy ultimátum nemá

Sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář se sice v rozhovoru pro MF DNES postavil za trenéra s tím, že žádné ultimátum nemá, ale další zaváhání, navíc s posledním týmem tabulky by už mohlo se Sigmou, nejen s Jílkem, zamávat.

„Dukla není mužstvo, které by bylo smířeno se sestupem. Přišel tam nový impulz v podobě Romana Skuhravého, ale já se nechci dívat na Duklu, musíme se dívat sami na sebe,“ povídá Jílek. „Byli jsme schopni si to tady rozdat s kýmkoli v soutěži, jsme schopni kohokoli přehrát a je to jenom na nás. Všichni hráči udělají maximum, abychom kýžené tři body získali.“

Olomouc trápí hlavně nejistá defenziva; inkasovala už 18 branek, marně hledá náhradu za řízného stopera Radakoviče. To Dukla na 19 obdržených gólů zareagovala a přivedla do středu obrany zkušeného Slováka Ďuricu. „Pro nás se nic nemění a stále se soustředíme na principy, které chceme, aby ve hře byly,“ říká Skuhravý. „Připravíme se na křídelní prostory, ve kterých je Sigma silná, důležitým faktorem bude eliminace i standardních situací, v nichž je kreativní. Věřím, že nám pomohl další společný týden a že předvedeme hru, která bude zase o krůček lepší než minule. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Jistě to bude zajímavá podívaná.