Působivá jízda Olomouce. K chybám jsme Duklu donutili, cenil si Jílek

„Velká spokojenost s předvedenou hrou, ale zároveň i velmi dobré plnění si defenzivních úkolů, protože v předešlých zápasech se Dukla do šancí dostávala,“ cenil si olomoucký trenér Václav Jílek, kterého po čtvrtině soutěže může hřát také sedmnáct bodů.

Hořký návrat dobrého rodáka Hynka Rodák z Bělkovic Jaroslav Hynek začínal s trénováním v Sigmě Olomouc za dob svých studií na Univerzitě Palackého. Jako kouč dostal větší šanci až u mládeže Baníku a pak v Dukle, se kterou se poprvé vrátil na Andrův stadion. „Jsem tu doma, rodiče se přišli podívat na zápas, ale v něm vyhraje lepší, a Olomouc teď je v lepším rozpoložení, takže mi to návrat znepříjemnilo. Sigma vyhrála zaslouženě, my jsme si nevytvořili vůbec žádnou příležitost. Ale fandím jí a věřím, že jak tu pracují, se jim bude dařit dál,“ řekl Hynek.

Před výkopem sice domácí hlásali, že nečekají jednoduché utkání, na hřišti to ale vypadalo jednoznačně. Žádné urputné dobývání „Dukelského průsmyku“ se nekonalo, spíše jím protančili ke dvěma gólům hned v prvním poločase.

Zařídil je Jakub Plšek, záložník zaskakující na hrotu za zraněného Chorého. Nejprve se v 17. minutě odpoutal od svého obránce a Sladkého centr uklidil hlavou přesně k tyči. Za necelou čtvrthodinu přidal na 2:0, když za brankáře Radu dorazil vlastní střelu. „Bylo důležité, že se kluci na poslední chvíli podívali a viděli, že jsem si dokázal odskočit od stopera. Jak Sladký, tak Zahradníček mi poslali fantastické centry a to druhé zakončení bylo trošku krkolomné a naštěstí to tam spadlo,“ usmíval se 23letý Plšek.

Více než útočnou hrou dominovali domácí defenzivou. Jílkovi chrti ničili vysunutým presinkem pokusy Dukly o rozehrávku a při dlouhých míčích poctivě zdvojovali útočníka Holendu. Po ztrátě míče následoval okamžitý návrat do obranného postavení. Chuť, s jakou všech deset hráčů okamžitě napadalo soupeře, byla působivá a Dukla se neukázala jako tým, který by si s tím uměl poradit. „Předvedli jsme asi nejlepší první poločas v dosavadních osmi utkáních,“ přiznal trenér Sigmy Václav Jílek.

Na mysli neměl jen dva góly, ostatně proti Brnu stihla Sigma nastřílet do přestávky tři, ale hlavně dění na trávníku, které řídil výhradně jeho tým. „Hráli jsme hodně aktivně, hodně agresivně, což byl náš záměr, protože pokud Duklu pustíte do rozehrávky, tak sílu v kombinaci má. Tomu jsme chtěli zamezit, hrát hodně aktivně nahoře - a dařilo se nám to. Nemyslím si, že by Dukla byla tak špatná, první poločas jsme odehráli hodně dobře, aktivně a k chybám jsme ji donutili,“ cenil si.

Když je na fotbal radost koukat Zápisník Jana Dočkala Jako člověk, který miluje tu krásnou hru zvanou fotbal, se na zápasy Olomouce v této sezoně opravdu těším. Tohle není práce, ale zábava. Sigmáci nabízejí skvělou podívanou ve výborném tempu. Jestli tomu nevěříte, přijďte se na Andrův stadion mrknout. Nebudete litovat. Mladý mančaft si zaslouží větší zájem, vyšší návštěvy. S Duklou to bylo téměř celý mač celoplošné bago. Ano, hosté byli hodně marní, ale Jílkovi skromní hoši je hnali jako štvanou zvěř. Presink mají zmáknutý precizně. A v tabulce už poskočili na druhé místo před bohatýrskou Slavii. Zaslouženě. Žádná náhoda, ale poctivá šichta. Nedivil bych se, kdyby sigmáci nakoukli do reprezentace. Falta, Houska či Zahradníček hrají znamenitě. Nejen oni, tým funguje. Pohádka nováčka pokračuje.

Těch největších se nepochybně dopustili stopeři, když nechali Plškovi příliš místa. Razilo to hlavně při druhém gólu, kdy si bez problémů dorážel vlastní střelu. „To asi viděli všichni. Obě branky se daly navázat, ta druhá stoprocentně. Nevyřešili jsme to a kluci si uvědomují, čí chyba to byla,“ nechal si kritiku do kabiny kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Po přestávce měl Plšek na noze hattrick po oblíbeném signálu z rohu, míč mu ale brankář Rada vyrazil nad. I tak se na záložníka alternujícího na hrotu jen z nouze sypaly pochvaly. „Hodně lidí ho hodnotí jen podle efektivity a útočné práce. Kuba ale odpracoval obrovské penzum i obranné aktivity, spouštění presinku. Byť to není úplně ten lehkonohý typ hráče, tak byl ochotný pracovat pro mužstvo a za to byl odměněn,“ zdůraznil Jílek.

Chutné olomoucké menu však přece jen mělo na závěr sladkou tečku - bombou z 20 metrů k tyči ji zařídil pravý obránce Martin Sladký. „Chci se na to ještě podívat na videu, protože jsem si to tam ještě trošku odťapal od míče. Ale jo, trefil jsem to krásně. První ligový gól jsem takový nečekal,“ smál se.