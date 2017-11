Olomouc a poháry? Klokani nás odhalili do nahoty, zní z klubu

Před výkony Sigmy se sluší smeknout. I když poslední plichta na Bohemians (1:1) odhalila její rezervy, už deset zápasů v řadě neprohrála. A nejen mezi fanoušky Hanáků, ale i v kabině se začíná mluvit o útoku na evropské poháry. I když opatrně. Vždyť prioritní pro Olomouc bylo zastavit sestupové jojo.

„Sice teďka jsme na pohárových pozicích, ale chtěl bych, abychom měli racionální cíle. Všichni ví, jak je soutěž vyrovnaná. Zápas na Bohemce nás odhalil do nahoty. Pořád máme na čem pracovat,“ tlumí euforii trenér Václav Jílek.

Pravda, zápas na Bohemce se jeho běhavému mančaftu nepovedl. Obvykle na míči šikovní sigmáci kazili nezvykle moc přihrávek. Nutné je však ocenit i energickou hru klokanů, které kouč Hašek výborně takticky nachystal a odehráli skvělý mač. Pouze oni a Slavia v dosavadním průběhu sezony dokázali Olomouc přehrát, nikoli však porazit.

„Bohemka byla dominantnější než my. Utkání nás nezastihlo v dobrém rozpoložení. Jedna věc je, že soupeř do něj dá víc energie, a druhá věc je pak řešení fotbalových situací. Z tohoto pohledu to bylo jedno z nejslabších utkání z naší strany - obrovské množství nepřesností, pomalého řešení a to pak dává soupeři křídla. Využil toho,“ uznal Jílek.

„Ale do druhého poločasu jsme vstoupili jako mužstvo, které přežilo penaltu z nastaveného času první půle a začíná zčásti kontrolovat hru, jenže potom dostaneme ze šance nešance hodně laciný gól. Pak byl soupeř až do konce lepší a mohl stvrdit svoje vítězství, ale díky našemu štěstí se mu to nepovedlo.“

Klokani soupeře nevídaně tlačili, vytvořili si jedenáct rohových kopů, ze kterých pramenily závary v pokutovém území Olomouce.

Rozhodující direkt ovšem ne.

„Nemyslím si, že by byl problém v kondici. Hrát v Ďolíčku v momentě, kdy domácí vstřelí gól a jdou za vítězstvím, je složité. Tamní prostředí extrémně motivuje typy hráčů, kteří se dají takhle popíchnout a zrychlovat,“ pokračoval Jílek.

„Oprávněně cítili šanci, že dokážou zápas otočit, a pokud nevznikne pasáž, kdy bychom měli sílu na balonu a trošku rozbili tlak, což se nestalo, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Soupeř má tlak a opticky to vypadá, že vás nepustí za půlku. Hlavní příčinou byla naše technická nekvalita, nepodrželi jsme balon a soupeře jsme nezaměstnali do obrany.“

Přesto na Andrově stadionu nemají důvod se v reprezentační přestávce kabonit, naopak – Sigma je nejmilejším oživením ligy a platí to i na začátku listopadu, kdy už ji protivníci nepodcení a eliminují její hlavní zbraně.

Olomouc může nahoře zůstat, udrží-li ovšem v zimě opory

Stále častěji musí sigmáci odpovídat na dotazy, zda nepřehodnotili předsezonní cíle. Ostatně dřív Olomouc na poháry pravidelně útočila, fanoušci na ně byli zvyklí.

Naposledy tuto otázku na svém prvním reprezentačním srazu slyšel klíčový záložník Sigmy David Houska: „Úplně konkrétně na poháry zatím nepomýšlíme, ale už jsme trochu přehodnotili cíle. Bude těžké držet krok s velkokluby typu Slavie, ale chceme tam vydržet co nejdéle. Trápit je a držet se na pohárových příčkách.“

K témuž se vyjádřil i ofenzivní tahoun Jakub Plšek: „Ta hranice je pořád hrozně tenká. Je před námi domácí dvojutkání, a pokud ho nezvládneme alespoň za čtyři body, mohou se na nás další týmy zpátky dotáhnout a my bychom zase spadli do středu tabulky. Proto neříkáme, že hrajeme o poháry. Chceme hlavně předvádět kvalitní a rychlou hru, což se nám na Bohemce nedařilo, takže se musíme zlepšit.“

Anebo zkušený brankář Miloš Buchta: „Cíl před sezonou byla záchrana, to každý musel vědět, když jsme neposílili. Ale největší posila byla, že jsme udrželi tým pohromadě, protože hrajeme spolu dlouho. Dnes jsme nahoře, nechceme mluvit o pohárech, abychom to nezakřikli, ale už cítíme, že tlak je na nás větší. Přehodnocujeme si to a chceme hrát v pětce, abychom měli k pohárům co nejblíže.“



Kouč Jílek, strůjce senzační olomoucké revoluce, k témuž v rozhovoru pro MF DNES nedávno řekl: „Po pohárech pokukuje hodně lidí v okolí. Směrodatný by měl být počet bodů po podzimu. Ale nyní bych nechtěl být velkohubý. Útok na poháry nikdo nečekal, možná teď si to všichni myslí.“

A proč vlastně ne? Nejde o náhodu či štěstí, v silách pracovitého týmu je setrvat nahoře tabulky. Důležité však bude, zda Olomouc, která počítá každou korunu, udrží v zimě žádané opory. Například útočníka Tomáše Chorého, o něhož se podle informací MF DNES zajímá Plzeň. „Bavíme se, že by odešli maximálně dva, které bychom chtěli nahradit. Výprodej? Ne!“ odmítá ambiciózní Jílek rozpuštění týmu. A věří tomu. I proto prodloužil minulý týden se Sigmou smlouvu.

Na Olomouc, která teď více než jindy skloňuje hlavně slovo POKORA, roste tlak. Najednou bývá v zápasech favoritem, otvírá bloky protivníků a remízy mohou být v evropském snu málo.

„Je to možné, ale takový tlak je příjemný. Poslední sezony jsme měli jiný tlak – hráli jsme o záchranu. Tohle je mnohem lepší tlak,“ usmál se reprezentant Houska.

Mimochodem, tehdy před pěti lety nakonec Olomouc nezvládla jarní část a skončila pátá. Tudíž bez evropských pohárů. Odehraje tuto sezonu bez větších výkyvů?

Pro její fanoušky by to po trýznivých letech a dvou sestupech byla fantazie.