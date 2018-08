Olomouc zvyšuje konkurenci i vzadu. Po Chvátalovi shání další obránce

Hanáci pilovali za zavřenými dveřmi i defenzivní postavení bez vykartovaného kapitána Michala Vepřeka, jehož pravděpodobně nahradí křídelník Šimon Falta.

„To je otázka pro trenéra, jak to poskládá,“ povídá. „Ale když Michal nemohl, tak jsem tam už v minulosti zaskakoval, nemám s tím problém. Myslím, že jsem se s tím popasoval dobře.“

Posila Vepřeka v poháru ještě nenahradí. Bude chybět i Pilař?

Nemusí to však být jediná vynucená změna proti vydařenému domácímu zápasu. Kvůli svalovým potížím netrénoval s týmem záložník Václav Pilař, ústřední postava prvního utkání. „Snad to bude dobré,“ prohodí při odchodu na oběd.

Jako druhý stadion opustí Vepřek, jenž bude parťákům držet pěsti, aby odvetu zvládli i bez něj.

Jinak by po hloupém vyloučení na něj dopadla hlavní část viny.

Poprvé s Olomoucí trénoval Juraj Chvátal, dvaadvacetiletý slovenský krajní obránce po přestupu ze Sparty podepsal smlouvu na čtyři roky.

Přestupovou částku kluby nezveřejnily. Vepřeka však ještě kvůli administrativním záležitostem nahradit nemůže. „Budu klukům fandit a snad se přidám další kolo,“ vyhlíží očekávanou bitvu o základní skupinu Evropské ligy se Sevillou FC, ovšem k té je ještě daleko.

Ve středu čeká jeho spoluhráče šestihodinový přímý let do Almaty, posila se zatím připojí k juniorce. „A od pátku se znovu zapojí s A-mužstvem. Nejpozději do pár dní dotáhneme veškerou administrativu,“ podotýká sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Chvátal má v Olomouci zvýšit konkurenci především na pravém kraji obrany, kde na začátku sezony válí Martin Sladký. „Nechci to tak brát, aby kluci, kteří tady jsou, se nezačali třepat, že někdo přišel,“ říká Jílek. „Naskytla se možnost, je to slovenský reprezentant do 21 let a mám s ním velmi dobrou osobní zkušenost, takže věřím, že bude schopen naše očekávání naplnit a pomůže ke zkvalitnění mužstva.“

Olomouc - Almaty zpravodajství z prvního utkání

Jílek poznal Chvátala už při působení ve Spartě, což hrálo důležitou roli. „To je zásadní věc, protože si bereme hráče, o jehož charakteru jsme přesvědčení. On to splňuje.“

Na seznamu posil měl 176 centimetrů vysokého beka dlouho. „Trenér ho chtěl už daleko dříve, ale na prvním místě jsme měli křídelního hráče plus útočníka a prodloužit stávající hráče. Pak jsme se chtěli zaměřit na tohle,“ doplní Minář.

Chvátal zamířil do Sparty už v roce 2015 ze Senice, ale odehrál za ni jediné utkání. Následně hostoval ve Slovácku, kde zaujal rychlostí, spolehlivostí dozadu i ofenzivními výpady, což potvrdil také minulou sezonu ve slovenské Žilině.

„Je to mladý chlapec, všechno má před sebou. Neprosadit se ve Spartě není žádná ostuda, konkurence je tam obrovská. Ale hrával pravidelně v Žilině. I po konzultaci s jeho bývalým trenérem jsme došli k názoru, že by nám přinesl konkurenci do mužstva a do budoucna se prosadil,“ věří Minář.

Sigma zdvojuje posty v obraně

Chvátal může naskočit na obou stranách obrany. Tyto pozice nemá Sigma dlouhodobě zdvojené. „Nezvýší konkurenci jen na pravém obránci,“ přikývne Jílek. „Máme Sladkého, Surzyna, ale osobní zkušenost s ním dává předpoklad, že konkurenci zvýší. Odehrál jaro v Žilině, což také o něčem svědčí. Doufám, že se rychle aklimatizuje a bude právoplatným členem týmu.“

Minář přidává: „Víme, že konkurenci na kraji obrany adekvátní nemáme. Ať už teď v případě vykartování Vepřeka, nebo třeba při zranění Sladkého.“ Získat chce i typického levého beka, který by dýchal na záda 33letému Vepřekovi. „Podařilo se nám vyřešit pravou stranu, zaměříme se i na levou, tak abychom posty měli zdvojené.“

Ani tím však posílení defenzivy skončit nemusí. Mináře rozběsnilo, jak mančaft špatně bránil standardní situace v lize na Slovácku, kde Sigma třikrát inkasovala ze vzduchu. Hráče pokáral a utvrdil se: Potřebujeme i urostlého stopera.

Po odchodu Radakoviče do Sparty Olomouci síla vzadu chybí. Ač má k dispozici i odchovance Jana Kotouče, který tyto atributy splňuje.

Almaty - Olomouc odvetu 3. předkola sledujte online

„Netajíme se tím, že bychom ještě pošilhávali po silném hráči v osobních soubojích na stoperovi,“ plánuje Minář, jenž v létě přivedl zkušený ofenzivní trojlístek Pilař, Dvořák, Nešpor. V Kazachstánu Sigmu čeká dvacetitisícový kotel, který ale rozmělní atletická dráha. A přírodní tráva, nikoli umělá, což je nejen pro Pilařova kolena dobrá zpráva. I tak to bude ale ještě šichta.

„Doma jsou hodně silní, takže to bude těžký zápas, ale pokud se nám podaří dát gól, zvládneme to,“ věří Falta.