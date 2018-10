Bez Jemelky, Poloma i Štěrby. Olomouc řeší kalamitu mezi stopery

Před zápasem vypadl hlavní defenzivní pilíř mužstva Václav Jemelka. Člen širšího kádru české reprezentace bude s pásovým oparem chybět i příští kolo v Karviné.

Jan Kotouč usedl po zranění třísla na lavičku, leč nebyl zcela fit.

„Zariskovali jsme, nebyl připravený na větší porci minut, spíš na dohrání,“ přiznal olomoucký trenér Václav Jílek, jenž od základní sestavy postavil jediné zdravé stopery - Jana Štěrbu s Romanem Polomem.

Jenže v 11. minutě musí kvůli svalovému zranění stáhnout Poloma.

„Dlouho nebyl v zápase, ale překvapilo mě, že tak brzy střídal, protože do utkání byl připraven,“ povzdechl si Jílek. Koho místo něj?

Pochroumaného Kotouče?

Kdeže, Jílek překvapil a posunul do středu zleva Vepřeka, na jeho místo pak poslal z lavičky pravého obránce Juraje Chvátala, který to měl jako levák přes nohu a navíc naskočil po dvou měsících od zranění ramene v Jablonci. Na druhý start za Sigmu od přestupu ze Sparty nebude vzpomínat v dobrém.

Sice při průniku ukázal fotbalovost, jenže dozadu působí nejistě.

Už dvě minuty po příchodu mohl být rád, že sudí Rejžek neodpískal penaltu za držení za dres hlavičkujícího hroťáka Beauguela. Navíc v závěru poločasu žákovsky promáchl míč a Holík byl sám před brankou, kterou minul jen o centimetry.

Chvátal zaklonil hlavu a oddychl si, brankář Buchta jej přiběhl povzbudit: Nevadí, hraj dál!

Chvátal ve vodě neplaval

Scénář s Vepřekem nebyl improvizací, Jílek tušil, co hrozí, a tým na nevšední řešení chystal jako správný stratég předem.

„Už na předzápasovém tréninku to byla jedna z variant, kterou jsme zkoušeli, protože jsme věděli, že zdravotní riziko existuje. Varianta s Vepřekem na stoperovi byla ve hře už od začátku, nakonec jsme se rozhodli pro standardnější možnost,“ povídá. „Vepřek se s tím popasoval velmi dobře. Vůbec na něm nebylo poznat, že je krajový hráč, pozici stopera zvládl na výbornou.“

I zlínský kouč Michal Bílek jej chválil: „Vepřek je zkušený hráč, zvládl ten post velmi dobře. Olomouc si s tím poradila.“

Proti o hlavu větším hroťákům Zlína Beauguelovi a Poznarovi skutečně Vepřek odvádí dobrou práci.

Jeho řízné pojetí hry se hodí i ve středu obrany. Chybuje jen v jedné rozehrávce. „Docela to šlo,“ prohodí. „Zvládli to dobře. Je těžké hrát na Poznara a Beauguela, kteří jsou silní a uhrávají dost balonů,“ ocenil spoluhráče křídelník Václav Pilař.

Víc starostí má v soubojích Štěrba, po jeho zbytečném faulu na hranici vápna zakroutí Beauguel míč přes zeď do šibenice.

„Nevedli jsme si jen dobře, když jsme faulovali před vápnem. Beauguel to skvěle trefil,“ uznal Pilař.

Olomouc doma prohrává a Jílek okamžitě reaguje. Přeskupí šiky na tři obránce. Stáhne v 60. minutě nešťastníka Chvátala, což je pro střídajícího hráče vždycky potupné, byť šlo o taktický manévr, do hry jde útočník Dvořák.

„Juraj dostal klasické hození do vody: Pojď ukázat, jak jsi na tom. Věříme ti. Na tom se nic nemění, ale utkání bylo hodně složité. Už jen to, že hrál přes nohu, mu asi úplně nepřidalo. Navíc měl dlouhou pauzu. Snaha byla velká, ale asi všichni viděli, že kvalita tam nebyla, scházela mu jistota,“ všiml si Jílek. Jenže další pohroma přijde záhy. Štěrba musí v 75. minutě se zraněným kolenem ze hřiště.

Jílek reagoval na vývoj odvážně

Co teď? Tu čtvrt hodinku by už Kotouč přežil. Ale Jílek vynucené střídání odvážně využije k posílení ofenzivy. Na plac pošle záložníka Texla. Dozadu se ke Sladkému s Vepřekem zatáhne středopolař Kalvach. Na hřišti tak má Olomouc už jen dva ryzí obránce. „Hodně nestandardní složení obrany. Myslím, že se ještě nikomu nepodařilo, aby mu vypadli čtyři stopeři. Neměli jsme už jediného použitelného. Velmi složité,“ přiznává Jílek.

I zlínský čahoun Tomáš Poznar větří šanci: „Šlo toho využít. Závary jsme měli. Věřili jsme si. S Beauguelem jsme urostlí, balony uhrávat umíme. Vepřek tam nehraje a šlo to znát, soubojů jsme uhráli víc.“

Ale není čas si kousat nehty, Texl ani ne za dvě minuty po nástupu zabíhá za linii soupeře a srovnává, byť akci předchází ofsajd spoluhráče Nešpora. Jílkovi odvážná rošáda vychází na počkání!

Výborná reakce na vývoj utkání. „Ani jeden ze stoperů nebyl klasický stoper. To je naprosté unikum. Ale popasovali se s tím a jiná varianta už ani neexistovala. Mohli jsme tam na to dohrání dát Kotouče, ale nakonec jsme se rozhodli oživit středovou řadu Texlem a ukázalo se to jako šťastný tah,“ oddechl si.

V Karviné zřejmě vsadí na stoperskou dvojici Kotouč-Vepřek.

Pokud se mu marodi nedají do pořádku dřív. Anebo Jílka napadne další nečekaný tah? Jenže možnosti moc po přestupním termínu nemá.

Olomoucký trenér Václav Jílek

„Kotouč by měl být připravený. Jestli se u Poloma potvrdí svalové zranění, bude to na delší dobu. U Štěrby se to ukáže, koleno nevypadalo ideálně. Jemelka příště ještě určitě nebude,“ přemítal nahlas.

„Já jsem ready a ve formě,“ přihlásil se na Twitteru bývalý stoper Sigmy a televizní expert Jan Rajnoch.

Avšak i on se s úsměvem omluvil: „Bohužel teď v divizi běhám v záloze, takže stopera nezvládnu.“