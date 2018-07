Wenger ho pustil kvůli MS. Teď je Giroud šampionem, co netrefil bránu

Když se s ním v lednu před přestupem z Arsenalu do Chelsea loučil trenér Arséne Wenger, přál mu hodně štěstí: „Fakt by mě štvalo, kdybys neodjel na mistrovství světa.“ Olivier Giroud odjel. A nejen to - v Rusku byl jedním z nejdůležitějších mužů Deschampsovy zlaté party.