V Česku se na sport kašle jako nikde na světě, štve trenéra Machalu

Hrajete už s Prostějovem fotbal podle vašeho gusta?

Loni jsme vyhráli třetí ligu a výsledky nejsou zlé ani ve druhé, dovolím si tvrdit, že herně patříme k lepším týmům. Chceme ale ještě urvat více bodů, abychom měli jarní část klidnější. Kdybychom jich po podzimu měli jen 18, tak by to bylo málo.

Bylo těžké vrátit Prostějov do druhé ligy?

Nebylo to vůbec jednoduché. Prohráli asi pětadvacetkrát, takže mužstvo bylo strašně psychicky dole. Říkali jsme si s panem Jurou, že hlavně mužstvo musíme stabilizovat. Kádr tvořili především odchovanci, takže jsme plánovali, že s nimi budeme hrát kolem čtvrtého místa, abychom neměli starosti.

A nakonec z toho byl postup.

Byly dva zlomy. Sezonu jsme rozjeli podle plánu, ale Velké Meziříčí, náš hlavní konkurent, nám uteklo o osm bodů. S touto ztrátou jsme tam jeli a zápas vyhráli. Nakonec jsme celou ztrátu stáhli a po podzimní části jsme měli ještě bod náskok. Kdybychom tam tehdy prohráli, tak bychom ztráceli 11 bodů, což už by bylo hodně.

A druhý zlom?

Zimní soustředění v Chorvatsku. V perfektních podmínkách jsme odehráli tři kvalitní utkání. Hodně nám to pomohlo v jarní části, kterou jsme nakonec vyhráli o deset bodů.

Jak velký rozdíl je mezi druhou a třetí ligou?

Nedá se to vůbec srovnat, je mezi nimi obrovský rozdíl. Druhá liga je soubojová, dovolím si tvrdit, že tady nemáte ani tolik prostoru jako třeba v první lize. Tam jsou lepší a především techničtější hráči.

A nebál jste se po postupu? Před dvěma lety byl Prostějov v roli otloukánka…

Shodli jsme se, že musí přijít kvalitnější hráči. Tehdy taky přišly posily, ale moc se to nepovedlo. Teď jsme vybrali charakterově velmi dobré kluky, třeba Tomáše Janíčka, kterého mi zprostředkoval Pavel Hapal. Přišel Kovařík a Zhykol, který už hrával třetí ligu. Chtěli jsme také Pernatskyiho, který odešel v polovině soutěže, ale musel se vrátit kvůli vízu. A přišli další hráči.

Například ostřílený Jan Polák.

Hledali jsme zkušeného hráče do středu pole a věděli jsme, že s ním ve Zbrojovce nepočítají, tak jsme ho zkusili oslovit. Neodmítl nás, ale řekl, že si to musí nechat projít hlavou. Potom, co si vyřešil veškeré záležitosti v Brně, tak jsme ho kontaktovali a domluva už byla rychlá. Jsem moc rád, že tady je, má za sebou velikou kariéru a klukům může dát spoustu rad.

Chtěli jste ho i kvůli tomu, abyste ostatním týmům ukázali, že to myslíte vážně v druhé lize?

Samozřejmě. Před sezonou jsme říkali, že nechceme být znovu za ořezávátka. Vnímám z tiskovek i z toho, co o nás píšou, že z nás už mají respekt.

Předseda klubu František Jura se stal primátorem Prostějova. Mění se něco pro fotbal?

Říkal jsem mu: Doufám, že si taky uděláš čas a že sem přijdeš. Vím, že toho má strašně moc, ale já s ním potřebuju probírat nějaké věci. Věřím, že si čas udělá a vždy probereme to, co potřebujeme.

Realizační tým Prostějova včetně hlavního trenéra Oldřicha Machaly slaví vítězství ve druhé lize.

Jak by se vám líbil nový stadion, o kterém šéf Jura mluvil?

Hokejový stánek je pěkný a spravený, takže nevidím důvod, proč by neměl být i fotbalový. Navíc do dvou let má být povinné ve druhé lize osvětlení, a pokud chceme hrát druhou ligu stabilně, tak by s tím na nynějším stadionu byl problém, protože jsou okolo paneláky. Prostějov si nový stadion zaslouží. A zejména sport si to zaslouží, protože na ten se v Česku tak kašle jako nikde na světě. Otevřeně musím říct, že jsme v tomto hrozní, protože na sport nedáváme vůbec nic, nebo dáváme strašně málo peněz a z toho mála, co dáváme, sport dělá státu takovou reklamu a ještě v takových podmínkách, že by se politici měli nad tím trošku zamyslet. Je to opravdu velká ostuda.

Má fotbal v Prostějově limity kvůli rychlému vývoji?

Nemyslím si, jsou tu velmi dobré podmínky jak pro áčko, tak i pro mládež. Jediná potíž je, že musíme vychovávat hráče pro druhou ligu, ale skok z dorostu do druhé ligy je tak obrovský, že momentálně tam nikdo takový není. V tom vidím rezervy, ale věřím, že další takový hráč, jako je třeba Píchal, tady brzo vyroste. Škoda, že se zranil Marčík, to byl hráč na rozhraní.

V Prostějově více táhne hokej.

Hokejisti mají výhodu, že jsou v okolí jediní. Když se s naším zápasem kryjí zápasy na vesnici, tak každý z nich nám odebere 30 lidí. Každopádně naše návštěvy by měli být vyšší, pamatuju si doby, kdy tady byly návštěvy pět tisíc a na druhou ligu chodilo moře lidí. Taky je to o tom, jestli zápasy v sobotu jsou vhodné, jestli páteční termín nebude lepší. Souvisí to jedno s druhým.

Trénoval jste druhou a třetí ligu, máte myšlenky i na tu nejvyšší? Třeba jako trenér Sigmy?

Lhal bych, kdybych řekl, že bych nechtěl trénovat ligu. Sigma je srdcová záležitost, ale pro mě stejně srdcové je to i v Prostějově. Všichni táhneme za jeden provaz.

Byl jste už někdy blízko angažmá v první lize?

Mnohokrát, ale nikdy to nevyšlo. To je život. V Prostějově jsem spokojený, protože jsou tady lidi, kteří chtějí dělat fotbal. Nejsou negativní, nepodkopávají vám nohy. Není to tady jak v některých klubech, kde se jen čeká až prohrajete, aby vám mohli říct, co děláte špatně.

Váš vzor je Karel Brückner, že?

Je to trenér, který rozumí fotbalu i mužstvu. Ovlivnil mě ve vnímání fotbalu, stejně jako celou republiku. Nevzal jsem si úplně vše, protože každý máme svůj rukopis, ale věcí, u kterých jsem se inspiroval, je spousta. Ať už je to vysoký presink, obranná fáze, standardky nebo to, jak se choval v kabině. Dokázal nám vysvětlit, co po nás chtěl, což bylo důležité, protože pokud to chce hrát pouze trenér, tak to nikdy nebude klapat.

A ze zahraničí?

Guardiola. To je neskutečný bombarďák, jde za ním tolik práce, i když byl kdekoliv. Třeba Barcelonu naučil hrát presink, i když by zápas zvládli i bez něj. Ale protože ho uměli, tak každému v pohodě nasázeli tři čtyři góly. To bylo něco neskutečného, klobouk dolů před ním. Chtěl bych ho vidět při práci.

Chcete vysoký presink vtisknout i Prostějovu?

Samozřejmě, snažil jsem se to hrát vždy a všude, ale musím taky brát ohled na jiný typ hráčů. Těžko budu tohle chtít po Karlu Kroupovi, aby v jeho letech pořád napadal. Má jiné přednosti. Vždy je to něco za něco. V Olomouci jsme měli Milana Kerbra, který napadal všechny obránce, pokopal je a ještě dal gól.

Líbí se vám nějaký hráč ze současné Sigmy?

Dělá mi strašnou radost Jemelka. Klobouk dolů před ním, protože od té doby, co odešla naše generace, tak neměla moc dobrých stoperů. Doufám, že ho nominují i do reprezentace, protože je to výbornej stoper - levák, vysokej, umí rozehrát balon, je soubojovej… Ale je tam i Houska nebo Falta, já jen doufám, že se Sigma zvedne a nebude bojovat o desáté až šestnácté místo.

Oldřich Machala v roce 2000 jako fotbalista Sigmy Olomouc.

Co říkáte práci trenéra Sigmy Václava Jílka?

Odvedl dobrou práci, loňský rok byl skvělý. Ale musíte mít i trošku štěstí, aby vás nevyhodili. Dovolím si tvrdit, že kdyby tam byl asi jinej trenér, tak už by ho vyhodili. Je to česká specialita, že se tady vyhazují trenéři po čtyřech kolech. Je to velká škoda, protože třeba Plzeň je schopna hrát evropský fotbal s československými hráči. Nebo třeba Slavie, kde je sedm Čechů a tři cizinci to doplňují.

Hrál jste v lize ve 195 po sobě jdoucích utkáních. Je možné tenhle rekord překonat?

Třeba jo, ale musí být v klubu delší dobu, což asi nikdo nevydrží. Musíte mít pozici a přesvědčit, že na to máte. Taky nesmíte být zraněný, což já jsem nebyl…

Čím si to vysvětlujete?

Možná tím, že pocházím z Moravského Berouna. Je to hodně tvrdý kraj, úplně jiný, než jsou Hanáci. Neměl jsem nic zdarma, neměl jsem rodiče, živili jsme se s bráchou sami - a to mě posílilo jak v hráčské, tak i v trenérské kariéře.

Jak vnímáte moderní technologie ve fotbale?

Spíše bych vítal, kdyby byl kondiční trenér, ale na to nejsou v Česku prostředky. Všude slyším, že se to dělá dobře, jen tady špatně, jenomže v Bayernu nebo v Barceloně máte 20 lidí kolem sebe. Každý má fyzioterapeuta a osobního trenéra, s tím se vůbec srovnávat nemůžeme. Technologie vám pomůžou, to je jasné, ale není to jen o tom. Zaujala mě strava, která se za nás tak neprobírala. Výkon a regenerace s ní souvisí, a pokud jíte dobře, tak lépe regenerujete. Pokud nechlastáte, jíte zdravě, nejíte omáčky, tak výkon jde nahoru. Vždycky člověka něco překvapí, ale ve fotbale je jedenáct hráčů, a nedělejme z toho zase takovou vědu. Někteří rozebírají, když ten trénuje tak a ten tak nebo hodinu a půl, ale na tom zase tak nezáleží.

Opravdu?

Když jsem byl v Německu, tak jsme trénovali víc než tady. Jenomže v Německu máte dvacet vyrovnaných hráčů, kdežto v Česku možná osm. Tam je ta konkurence tak obrovská, že si nemůžete dovolit vypustit trénink. Kvalita je taková, že když nebudeš dobrej každý trénink, tak nebudeš hrát a půjdeš na tribunu. Když je dvacet hráčů kvalitních, tak to musíš jezdit po prdeli. Tady trochu žehráte na to, že víte, že budete hrát, protože tolik hráčů nemáte.

Jak jste se s tím vyrovnal?

Když je člověk chytrej a chce něco dokázat, tak pro něj není vůbec žádný problém, že musí víc běhat. Často slyším, že nemůžeme hrát středa-neděle. No můžeme, jenže zase narážíme na problém s kvalitou hráčů. Když to hraje Manchester United nebo Bayern Mnichov, kde je 25 kvalitních hráčů a vylétnou ze sestavy čtyři, tak se vůbec nic neděje. Ale když vám vypadnou v Česku čtyři, tak nemáte s kým hrát. Takže opakuji: Není problém hrát středa-neděle, akorát na to nemáte kvalitu, a to stále nechtějí lidi pochopit. Pro mě byla nejlepší věc, když jsme hráli tímto systémem. Netrénuješ, jen chodíš do vany a na zápas.

Česká liga kvalitou upadla?

Naopak, je kvalitní. V Evropě je to druhá nejběhavější liga. Ano, nemáme tu tak technické hráče, ale zato nemáte tolik prostoru. Je to těžká liga, jen my Češi to pořád shazujeme. Koukněte, jaké hvězdy přišly do Sparty a Slavie. Stejně jako Stramaccioni, který si myslel, že vyhraje ligu o patnáct bodů. Pak se po šesti kolech probral a říkal, že to podcenil. Ale taky vnímám jednu věc…

Povídejte…

Píše se, že trenéři tady jsou nevzdělaní, což je absolutní nesmysl. Já jsem v Německu byl a moc dobře vím, jak to tam fungovalo. A dovolím si tvrdit, že tady vyrůstají dobře takticky vybavení trenéři. U nás i v Itálii jsou velmi dobře vedená mužstva. Naopak jsem byl někdy zděšený z přístupu v Německu, když jsem tam hrál. Ale oni vždy říkali: My jsme mistři světa, co jste vy?

Jsou hráči nyní pohodlnější?

To bylo i za nás, v tom se neměníme. Zažil jsem řadu takových i v Sigmě. Teď mě napadá Miloš Buchta. Měl jsem ho v Hranicích kolem roku 2000 a to byla katastrofa. Gólman to byl vždy skvělej, ale v hlavě to neměl vůbec srovnané. Říkal jsem mu: Hele Buchtič, ku..., ty budeš gólman jako prase, ale musíš si to v té hlavě trošku srovnat.

Co si myslíte o mladých hráčích v české lize?

Mají mnohem větší šanci dostat se do zahraničí. Teď stačí zahrát dvakrát třikrát dobře v lize, a když vás někdo uvidí, tak jdete ven. Je to obrovské plus a myslím, že to vůbec nedoceňují a neudělají pro to moc. Měli by více pracovat. Skvělý je příklad Pavla Nedvěda. Zažil jsem ho, pamatuju si, jak jsme proti sobě hráli. Pavel měl výbornou levou i pravou nohu, měl kopací techniku, ale nebyl to žádnej bombarďák jak Zinédine Zidane. Vydřel to a vyhrál Zlatý míč a teď je v Juventusu. Dotáhl to pílí, měl talent, ale ten nebyl tak veliký.

Vychovalo by se víc hráčů, kdyby se nechtěl rychlý úspěch?

Je to o penězích. Všude chtějí zázraky, i když na to mužstvo není nachystané. Řekne se, že se musí skončit do pátého místa, a mužstvo na to ani nemá kvalitu, nemůžete si dovolit někoho koupit a ještě vám třeba někoho prodají. Chtěl bych zažít, aby sem přišel trénovat Mourinho, aby mu po čtrnácti dnech oznámili, že se na to nedá dívat, a řekli mu: Chlapče, sbal si to a můžeš jít. Aby si zkusil dělat s těma klukama a v klubech, kde není koruna nebo vám nedají ani výplaty.