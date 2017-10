Barošovi prošel faul na brankáře. To pak nemusíme hrát, čílil se Buchta

Víc však mohli remízy litoval Hanáci, protože brance ostravského Hrubého v 54. minutě předcházel neodpískaný faul Milana Baroše na Miloše Buchtu. Olomoucký brankář byl v malém vápně sražený na zem, přitom ostravský forvard nemohl hrát míč.

Pohled Jana Dočkala Jílkovi vyšlo střídání, základní sestava ne Tomáš Chorý začal jen na lavičce, Jakub Plšek na hrotu. Trenér olomouckých fotbalistů Václav Jílek překvapil sestavou na Baníku. Chorý je mnohem soubojovější než Plšek a přesně takové válečníky Sigma v bitvě s nažhavenou Ostravou potřebovala. Plšek v útoku vyhořel, Chorý po vystřídání s Moulisem Olomouc rozpumpovali. Jílkovi střídání na rozdíl od sestavy vyšlo. Bod z Ostravy není tragédie, na rozdíl od oboustranné holomajzny v první půli a především fatální chybě sudího Zelinky, který nepostřehl evidentní faul Baroše na brankáře Buchtu před gólem Baníku.

„Pro mě jasný faul, ale rozhodčí to nepískl, takže nebyl. Bohužel už se to stalo podruhé. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale pak ten fotbal nemusíme dělat,“ rozčiloval se Buchta. „Baník dává krásnou branku po pěkném faulu…,“ napsal na twitter bývalý trenér Sparty David Holoubek.

Sigma si ovšem svou hrou o gól koledovala. Navíc na hrotu se překvapivě objevil Plšek místo Chorého, ale zápas ukázal, že tenhle tah kouči Jílkovi nevyšel. Plšek vůbec nebyl ve hře a celému týmu chyběla kreativita i hlad v ofenzivě, naopak v kombinacích působili předvídatelně a těžkopádně. Jako by na Hanáky sedl duch minulé druholigové sezony, kdy na stejné stadionu prohráli 0:1. „Na Sigmu jsme si věřili, Věděli jsme, že s nimi můžeme hrát vyrovnanou partii,“ prozradil záložník Baníku Denis Granečný.

Za první poločas si jedinou vážnější střelu připsal David Houska, to bylo od třetího celku tabulky žalostně málo. „Hráli jsme zbytečně dlouze, místo abychom zrychlili, dali rychle balon od nohy a otáčeli hru. Musíme se uklidnit, dát balón na zem a nebát se hrát,“ velel v poločase kapitán Michal Vepřek.

Jenže po přestávce bylo ještě hůř, když po neodpískaném faulu na Buchtu přilétl centr přesně na nepokrytého Hrubého, který zamířil pod břevno. Trenér Jílek v reakci poslal na hřiště útočníka Chorého a v 67. minutě i záložníka Moulise.

Efekt byl okamžitý. Nejprve Chorý v tutovce trefil brankáře Vaška nejprve míčem a potom v nekontrolovaném pádu i kolenem do hlavy. „Nevím, čím mě Chorý trefil, ale byl jsem chvíli vypnutej. Museli mě probrat maséři,“ přiznal gólman Baníku, který zbytek zápasu srdnatě dochytal. Vyrovnání však nezabránil, když Moulis v 74. minutě na čtyřikrát a s přispěním obránce Suse dostal míč do sítě. „Byl to šťastný gól a jsem za něj rád. Táto, ten je pro tebe,“ vzkázal do kamery nemocnému otci.

Sigma v závěru tlačila, v 84. minutě sudí Zelinka odmítl písknout penaltu po ruce Šindeláře, ale největší šanci měl v posledních vteřinách domácí Poznar, který těsně minul. A Buchta padl úlevou na kolena. „Jsem rád za bod, který odvážíme,“ přiznal Jílek.