Fotbalové Teplice se zasekly. Ožít chtějí na Spartě

„Musíme zkusit vyhrát venku. Teď máme sice Spartu, na Letné to bude asi hodně složité. Na druhou stranu, proč ne zrovna tam?“ neztrácí sebedůvěru teplický brankář Tomáš Grigar.

Hlavně díky jeho fantastickému zákroku skláři v páteční ligové předehrávce s Bohemians nedopadli ještě hůř. Hosté sice pořádně vystřelili na branku jen jednou, zato to byla šance opravdu tutová. Grigar ale vytáhl extratřídní zákrok a Reiterovu hlavičku z malého vápna tygřím skokem vytlačil ven z branky. „Když se mi to povedlo chytit, věřil jsem, že tam ten jeden gól nějak dotlačíme a že to bude super večer. Škoda, že to nevyšlo,“ litoval Grigar.

Smíšené pocity zažíval i bek Michal Jeřábek, který se po dvouzápasové pauze vrátil do základní sestavy Teplic. „Jsem samozřejmě rád, ale bylo by to sladší, kdybychom získali tři body,“ říkal Jeřábek, kterého trenér Daniel Šmejkal předtím posadil mezi náhradníky poprvé za dobu, co teplický tým koučuje. „Nebyla to příjemná změna, ale jsem rád, že to trvalo jen takhle krátce a jsem zase zpátky.“

A Šmejkal teď bude mít zamotanou hlavu, v neděli na Spartě by už měl mít kompletní trio stoperů Jeřábek, Král, Šušnjar. „Je na něm, jak se rozhodne. Každopádně na Spartě chceme uspět!“