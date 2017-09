Karvinští se dočkali gólů, ale ta obrana... Nestíhali jsme, přiznal kouč

Karvinští mizerně vstoupili do zápasu. První branku dostali už v 77. vteřině. A v 10. minutě druhou... „Nějak se k nim balon poodrážel. My jsme byli všude pozdě a z toho jsme dostali ty dva góly,“ řekl karvinský záložník Lukáš Budínský. „Připravovali jsme se, že na ně vletíme, ale bylo to přesně naopak. Pak už jsme jen doháněli ztrátu.“

Právě Budínský zlomil střeleckou bídu Karviné, když z poslední akce první půle po Košťálově přiklepnutí snížil na 1:2. A hned po přestávce po rohu Letiče hlavou vyrovnal Panák.

„Na standardky a centry ze stran jsme chtěli vsadit,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. „Věděli jsme, že jestli se něčím můžeme proti Olomouci prosadit, tak silou.“

Útoky po stranách ale domácím nevycházely, a tak kouč už ve 22. minutě střídal – na hřiště šel Eismann místo Kalabišky. „Nebylo to jen o něm, na střídání bylo více hráčů. Něco jsme ale museli udělat, nějak do toho vývoje utkání vstoupit,“ vysvětlil brzkou změnu Weber.

Uvažoval, že v první půli vystřídá i Štepanovského. Nakonec ho nahradil Ramírez o přestávce.

Karvinští soupeře dotáhli, ale nedokázali stav otočit. „Do zápasu jsme se vrátili urputností, dlouhými balony a standardními situacemi. Ale soupeř byl pohyblivější, fotbalovější. My jsme hlavně v první půli nestíhali, a to rozhodlo,“ řekl kouč Weber.

„Po tom, co domácí vyrovnali, jsme se dostali trochu pod psychickou deku, dalších deset minut nebylo dobrých, soupeř měl hodně standardek, ale moc důležitý a uklidňují byl gól na 2:3,“ uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

To domácí v 68. minutě nechali v pokutovém území úplně volného Faltu. „Předtím jsme měli nějaké akce, závary, ale bohužel je nevyužili. Ještě jsme sice z penalty snížili na 3:4, ale po pátém gólu, který jsme dostali z brejku, už bylo po nás,“ posteskl si Budínský.

„Mohli jsme některé situace dohrát klidněji a zápas otočit, ale bohužel zase jsme dostali hloupé góly,“ povzdechl si karvinský stoper Jan Hošek.