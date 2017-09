Olomouc proti nováčkovi z Karviné zazářila. Musím ji ocenit, uznal Weber

POHLED: Jílkovi vyšly všechny tahy, přesto Chorý chyběl Byl to docela rébus. Kým nahradit „nenahraditelného“ Tomáše Chorého na hrotu útoku fotbalové Olomouce? Nabízel se Bidje Manzia, jenže trenér Václav Jílek vytáhl z klobouku – vlastně ze zálohy – trumf. A Jakub Plšek nezklamal. Dal gól, dva připravil, takže na vítězství 5:3 v Karviné měl zásadní podíl. I když většinu bolavých soubojů zády k brance se stopery prohrál a nepodržel tolik míčů, jak to umí habán Chorý. Ovšem odpracoval si to vpředu příkladně a potvrdil, že je produktivní, ať hraje kdekoli. Osmnáct gólů ze zálohy ve druhé lize nebylo náhodných. Chorý paradoxně Sigmě nechyběl nejvíc na špici, ale vzadu při obranných standardních situacích, ze kterých Hanáci dvakrát inkasovali. I tak ovšem tohle Jílkovi vyšlo. Štírkem Manziou by snížil výškový průměr víc. Jílkovi vyšel ještě jeden zásah do sestavy, neméně důležitý. Ukázal, že umí reagovat na vývoj utkání. Když Karviná srovnala na 2:2, stáhl Texla a do zálohy poslal defenzivnějšího Michala Obročníka, který ovšem předvedl i dobrou techniku, když se hezky uvolnil v pokutovém území a nachystal Faltovi gólovou pozici. Sigma domácí jasně převyšovala, v kombinaci i rychlosti, zkrátka ve fotbale, a byla by pro ni škoda, kdyby kvůli standardkám ztratila body. To však nedopustila. Jílkův běhavý tým dál překvapuje a baví ligu. I bez Chorého. Jan Dočkal