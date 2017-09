Jablonecký Tecl byl kousek od hattricku. I tak vede pořadí střelců

Téměř přesně před půl rokem smetli jablonečtí fotbalisté doma Jihlavu 5:0 a s naprosto stejným debaklem odjeli hráči Vysočiny ze stadionu Střelnice i včera.

Stěžejní moment přišel hodně brzy. Už ve 12. minutě stáhl v pokutovém území domácího Doležala v šanci Tlustý, sudí Matějček odpískal penaltu a stopera hostů bez váhání vyloučil.

Nařízený pokutový kop s jistotou proměnil Tecl a s postupem času mělo utkání jedinou otázku: jaký výprask si oslabená Jihlava odveze?

„To vyloučení nám stoprocentně hodně pomohlo a když se pak ještě dostanete do vedení, tak se hraje o hodně lépe,“ říkal spokojeně útočník Stanislav Tecl, který po půlhodině zvýšil hlavou na 2:0 a ve druhé půli měl několik dalších šancí na hattrick, ale v té největší napálil míč jen do břevna. „Ten hattrick jsem dát chtěl, nebudu říkat, že ne, ale určitě mě to nijak nemrzí. Jsem hlavně hrozně rád, že jsme vyhráli a dali hodně branek.“

Po změně stran totiž navázali na dva Teclovy údery spoluhráči. Krásnou střelou z dálky pod šibenici se předvedl v 56. minutě černohorský reprezentant Jovovič, pak propálil míč do sítě po obléhání jihlavské brány Trávník a poslední pátý gól byl hodně kuriózní. Gólman hostů Rakovan otálel s odkopem tak dlouho, až nastřelil šikovně dotírajícího střídajícího Mihálika, od něhož se míč odrazil do sítě.

Zápasy na jablonecké Střelnici jsou pro fotbalisty Jihlavy noční můrou: prohráli tady už popáté za sebou s celkovým hrozivým skóre 0:17! „V Jablonci se nám prostě nedaří a zase jsme dostali výprask. Bylo nás o jednoho míň, Jablonec dobře držel balon a my jsme na to nedokázali reagovat. Lítali jsme jenom bez balonu, fyzicky to bylo hodně náročné a když ty góly přibývaly, tak už jsme si přáli konec,“ přiznal Lukáš Vaculík, jihlavský kapitán.

„Myslím, že zápas definitivně zlomil ten třetí gól, to už jsme věděli, že ho určitě zvládneme. Bohužel jsme nedali ještě víc gólů, ale třeba jsme si je pošetřili příště na Bohemku,“ uvedl Tecl, jenž dal po svém příchodu do Jablonce na hostování ze Slavie v pěti utkáních už pět gólů, trefil se ve čtyřech zápasech v řadě a dostal se do čela tabulky prvoligových střelců.

„Je to pěkné, ale je ještě hrozně brzo dělat z toho nějaké závěry. Pro mě to zase až tak moc neznamená, já budu rád, když budeme dál vyhrávat, dotáhneme se na čelo a budeme bojovat o vyšší příčky.“