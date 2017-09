Sokolov loupil na Žižkově. Bylo to rozhárané, uznal trenér Horváth

Sokolovu výborně vyšel začátek a už ve druhé minutě otevřel skóre po rohu Přeučil. Ve 28. minutě zvýšil Kosak a další šance hostů pak zneškodnil brankář Hrubeš. Žižkov překonal gólmana Bolka až v 73. minutě, kdy proměnil penaltu Podrazký. Jeho spoluhráč Toml byl ale vzápětí po druhé žluté kartě vyloučen a Baník už těsný náskok udržel.

Jeden velký sokolovský rozdíl oproti předchozím zápasům rozhodl. „Poněkolikáté v sezoně jsme šli brzy do vedení, což jsme poté nedokázali zvládnout, nicméně tentokrát to vyšlo,“ pochvaluje si jeden z trenérů Pavel Horváth.

Baníku nahrály i jiné skutečnosti. „Pro Viktorku to byl nešťastný zápas, zranili se jí v průběhu prvního poločasu dva hráči, ve druhé navíc obdržela červenou kartu, což zápas ovlivnilo. Červená karta zápas definitivně rozhodla, i když poté jsme tam ještě měli nějaká okénka,“ přiznal Horváth.

I tak to byly nervy až do posledního hvizdu rozhodčího. „Zápas jsme měli dohrát jinak, věřím, že kluci to umí, ale ten psychický tlak na ně je velký. Bylo to takové rozhárané, ale ve finále panuje spokojenost,“ dodal Pavel Horváth. V neděli hostí Sokolov České Budějovice.