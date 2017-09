Další marnost brněnských fotbalistů. A do hlav se vkrádá strach

Dlouho mu trvalo, než se po závěrečném hvizdu dostal do kabin. Ne, promoklého Jana Poláka v chladném podvečeru nezdržely oslavy s fanoušky. Ba právě naopak.

36letý fotbalista Zbrojovky po sobotní porážce 1:2 s Libercem pocítil jejich hněv. „Je to nepříjemné, člověk zprvu schytá pár nadávek,“ popisoval Polák, jenž s brankářem Melichárkem a stoperem Pavlíkem byli jedinými hráči, kteří se vydali osobně se zpovídat před nespokojený brněnský kotel.

„Nechci se vychvalovat, že jsem tam šel, ale určitě je to potřeba, aby s nimi někdo promluvil. Kontakt musíme udržovat, protože nikdo nechce hrát před prázdnými tribunami.“

Výkonem proti Liberci nové houfy stoupenců Zbrojovka rozhodně nezískala. V pochmurné sobotě možná ztratila další část těch, kteří ještě věří ve světlejší zítřky.

Brňané toužící odlepit se z ligového dna nepředvedli zejména v úvodní pětačtyřicetiminutovce – nepočítaje ojedinělou Vraštilovu šanci – nic. Zhola nic!

„Nastal moment, který nás dostal do kolen, a trvalo celý poločas, než jsme se z toho vzpamatovali,“ řekl brněnský trenér Richard Dostálek. Na mysli měl tragikomický vlastenec stopera Tadase Kijanskase. Litevský reprezentant, jemuž se opakovaně vytýká alibistická rozehrávka a mdlý projev, si holení do vlastní brány srazil neškodný Ševčíkův centr. „U tak zkušeného hráče by nemělo docházet k tak nešťastnému momentu,“ hlesl Dostálek. „Situace se dala vyřešit lepším způsobem. Stálo nás to dnes body.“

Jistě, můžete namítnout, že do konce utkání zbývalo přes 80 minut. Jenže tým s chatrnou psychikou tenhle moment dokonale rozloží. Byl to alarmující pohled, jak se do brněnských hlav začal vkrádat strach a bezmoc.

„Když jste v takovém psychickém stavu, je každý souboj, každá akce neuvěřitelně bolestivá,“ líčil smutně kouč Zbrojovky. „Kluci to mají v hlavách, nehraje se jim jednoduše,“ dodával Dostálek. „Musíme odhodit nějaký strach a nervozitu. Když to jde ve druhém poločase, proč to nejde od začátku? Je to pro mě virtualita,“ poznamenal záložník Polák.

Vskutku, hru Zbrojovky po změně stran oživili střídající Michal Škoda s Alvinem Fortesem, který v 65. minutě vyrovnal na 1:1. Vyvedenou brněnskou pasáž a bodové naděje ale uťal liberecký Potočný. „Byla to skoba do hlavy,“ zoufal si brněnský bek Tomáš Jablonský.

„Když nebudeme doma vyhrávat, budeme tam, kde jsme,“ podotkl Jablonský, který vykurýroval zlomený palec na noze a vrátil se do sestavy. „Hrál jsem s bolestmi, ale nelimitovalo mě to. S bolestmi hraje polovina fotbalistů.“

Mimořádně trýznivý je pro Zbrojovku i pohled na tabulku. Po víkendu je zřejmé, že pominulo kouzlo trenérské rošády. Příští víkend čeká Brno záchranářský duel v Karviné.

Zastaví se tam brněnský pád? Anebo se krize ještě prohloubí?