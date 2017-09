Jablonecký Mihálik napodobil tátu a nechce být jen žolík

„To bylo poprvé a naposledy, kdy mi to rozhodčí uznal,“ zavzpomínal 44letý Štefan Mihálik, který v 1. lize odehrál za Jablonec a Žižkov 12 zápasů, dal dva góly, ale slibnou kariéru mu zastavilo vážné zranění kolena.

V nedělním duelu 7. prvoligového kola ho na jabloneckém stadionu Střelnice jeho syn Ondřej úspěšným atakováním brankáře napodobil a zrodil se další „rodinný“ kuriózní gól, který zpečetil drtivou výhru Jablonce nad Jihlavou 5:0.

Gólman hostů Rakovan otálel s odkopem a Mihálik mladší, kterému nikdo neřekne jinak než otcovou přezdívkou Pišta, to vystihl, v pravý čas vletěl do dráhy balonu, který se pak od jeho nohy překvapivě odrazil do sítě.

„Všiml jsem si, že celý zápas Rakovanovi ty odkopy strašně dlouho trvaly, tak jsem ho zkusil doběhnout. Šel jsem tam na risk, zblokoval jsem mu to a měl jsem štěstí, že se míč odrazil od mého lýtka do brány,“ popsal 20letý Ondřej Mihálik, český reprezentant do 21 let.

O tátově ojedinělém gólu Pišta junior věděl. „Samozřejmě jsem to nezažil, ale vím o něm z taťkova vyprávění. Už dlouho přemýšlím nad tím, že to taky zkusím a vypíchnu gólmanovi míč ve výkopu z ruky, ale ještě jsem se k tomu neodvážil. Myslím si ale, že teď už by tento jeho styl gólu asi neplatil a spíš bych za to dostal žlutou kartu...“

Talentovaný forvard Mihálik opět dokázal, jak důležitým střídajícím žolíkem pro Jablonec je. V 1. lize zatím naskočil do 44 zápasů, celkem odehrál 2275 minut a dal 13 gólů. Z toho osmkrát skóroval, když vyběhl na hřiště až jako střídající hráč, přičemž takových utkání včetně toho posledního s Jihlavou bylo 18.

„Já jsem samozřejmě rád za každý gól, ale ještě bych chtěl, abych těch minut odehrál víc a abych ty góly střílel i jako hráč základní sestavy. Už nechci být jen tím pověstným žolíkem,“ přeje si Mihálik, jeden z českých fotbalových talentů.

Jablonečtí vstřelili v letošní sezoně 13 branek, z toho pět jich dal navrátilec Tecl a čtyři Mihálik. „Standa Tecl má neuvěřitelnou formu, co k nám zase přišel, tak má gól na zápas a pomáhá nám nejen těmi góly, ale i rychlostí a bojovností. A mě moc těší, že i já jsem k těm bodům svými góly nějak přispěl,“ uvedl Ondřej Mihálik.

„Proti Jihlavě nám samozřejmě pomohlo to vyloučení jejich stopera a penalta hned na začátku. Pak už to pro ně bylo strašně těžké běhat skoro osmdesát minut o jednoho hráče míň. My jsme zápas kontrolovali a škoda, že gólů nebylo ještě víc než pět. Šance na to byly.“