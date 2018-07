Sláva v Trnavě. Látal, Rada a spol. vyřadili Legii Varšava

Látal, který převzal mužstvo před sezonou, prožívá povedený vstup do angažmá. Nejprve s novými svěřenci vyřadil v 1. předkole bosenský Zrinjski Mostar a nyní si s nimi vyšlápl na favorizovanou Legii.

Trnava se s vědomím dvoubrankového náskoku nemusela v odvetě tlačit dopředu, i tak se pro ni zápas vyvíjel dobře, když v 37. minutě dostal druhou žlutou kartu hostující Vešovič a musel předčasně pod sprchy.

Legia navzdory hře v deseti byla lepší a v 63. minutě ji poslal do vedení Iňaki Astiz, který po centru protlačil míč zblízka do sítě. Hosté poté měli přes oslabení několik šancí, aby dostali zápas aspoň do prodloužení, ale druhou branku nepřidali ani v nastavení, když už hráli dokonce jen v devíti po vyloučení Antoliče.

V dresu polského šampiona odehrál celé utkání český obránce Adam Hloušek, 90 minut strávil na trávníku i jeho krajan v domácích barvách Rada.

Český útočník Tomáš Pekhart s izraelským Hapoelem Beer Ševa vypadl v duelu proti Dinamu Záhřeb. Chorvatský favorit položil základ k postupu drtivou domácí výhrou 5:0 a dnešní odveta skončila 2:2. Pekhart zůstal jen na lavičce.