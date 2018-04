Liberecký Pulkrab je hráčem března, trenérům vládl Rada z Jablonce

Dvacetiletý Pulkrab zatím skóroval v každém utkání, ke kterému na jaře nastoupil, což se dosud v historii samostatné soutěže nikomu nepodařilo. Proti Karviné přispěl dvěma góly k remíze 2:2 a dvakrát se trefil i proti Brnu (2:0). Po brance pak přidal v zápasech se Slováckem (1:0), Plzní (2:2) a Mladou Boleslaví (1:0).

Český reprezentant do 21 let se tak postaral o sedm z osmi jarních gólů Liberce, který i díky tomu už pět zápasů za sebou neprohrál. „Samozřejmě jsem rád, že mi to tam teď padalo, ale stejně jako každé individuální ocenění ve fotbale je to hlavně díky práci celého týmu,“ řekl Pulkrab v tiskové zprávě.

Rada se vrátil do Jablonce v zimní přestávce a severočeský celek zatím na jako jediný na jaře ještě neztratil ani bod. Šestizápasovou vítěznou sérií vyrovnal Jablonec klubový rekord: postupně si poradil s Teplicemi, Duklou, Zlínem, Ostravou, Jihlavou i Bohemians 1905 a může pomýšlet na evropské poháry.

Jablonci, který navíc na začátku března postoupil do semifinále českého poháru, patří v ligové tabulce pátá příčka o tři body před Spartou. Na Liberec, jenž drží čtvrté místo, zajišťující předkolo Evropské ligy, ztrácí Radův výběr jediný bod. Za třetí Olomoucí zaostává Jablonec o dva body a za druhou Slavií o tři.