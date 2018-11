Nový kouč Karviné si souboj Čechů se Slováky asi neužije, myslí na ligu

„Jednání bylo rychlé korektní. Mé rozhodování nebylo složité, šlo o den, o hodiny,“ řekl Hrnčár, který dosud působil jen na Slovensku. Mimo jiné dovedl Ružomberok a Myjavu k třetímu místu ve slovenské lize a byl i asistentem slovenské reprezentace do 21 let.

Teď poprvé i se svým asistentem Richardem Högrem zamířil do ciziny. Jak říká, do ciziny v uvozovkách, protože se narodil v Československu. Dokonce za Nitru odehrál i jedno utkání ještě v někdejší společné první československé lize.

Jak bude prožívat dnešní duel Česka se Slovenskem v Lize národů? „Nevím, jestli si vůbec ten zápas dokážu vychutnat a nebudu přemýšlet o tom, co a jak udělat zítra a v dalších dnech v Karviné,“ odpověděl.

Podle něj by dnešní zápas mohl být hodně zajímavý. „Tipovat se ale neodvážím,“ prohlásil Hrnčár, jehož jméno se objevilo i mezi možnými adepty na trenéra slovenské reprezentace, když odstoupil Ján Kozák. „Byly to jen nějaké šumy. Velmi rychle se funkcionáři svazu domluvili s Pavlem Hapalem, takže to nebylo aktuální.“

Hrnčár se vrací na trenérský post poprvé od května, kdy skončil v Ružomberoku. Pauzu si zpestřil i stáží v Liverpoolu, jehož je velkým fanouškem.

„Anglická liga, Liverpool, při vší úctě je jiný level. Jsem sice liverpoolský fanoušek, ale snažím se čerpat celkově z fotbalu, z toho co se dá přenést do naších reálií. Bylo by jednoduché říct, že budeme hrát jako Liverpool, ale není to tak lehké. Líbí se mi rychlý přechod do útoku, presink, vysoké napadání a tak bych chtěl, abychom i hráli.“