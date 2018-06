Je mu teprve jedenatřicet, patří do zlaté španělské generace, v sezoně stihl za Chelsea odehrát téměř padesát zápasů a zdraví ho nebrzdí. Tak proč dříč ze středu zálohy v národním týmu chybí? Fábregas se zkrátka nevešel.

Do plánů trenéra Lopeteguiho nepatří, naposledy reprezentoval na Euru před dvěma lety. Od té doby už mu pozvánky nechodí, přitom se nedá říct, že by Španělé tým nějak zvlášť omladili: záloha dál stojí na mazácích Iniestovi a Silvovi.

Možná právě proto Lopetegui dalšího třicátníka přehlíží - aby ve středu pole nechyběla rychlost. Proto bude Fábregas místo v Krasnodaru válet v sobotu vpodvečer na Letné.

Není sám, kdo musí šampionát oželet, ačkoli je fit a mohl by si na účast dělat nárok.

„Vždycky jsem dělal, co jsem mohl, abych mohl reprezentovat svou zemi. Ale být svůj je zřejmě problém. Mrzí mě to, ale můj čas v národním týmu vypršel,“ napsal na Twitter belgický záložník Radja Nainggolan, když zjistil, že ho trenér Roberto Martínez do týmu nechce.

Natvrdo to kouč nepřiznal, ale dá se odhadnout, že Nainggolana nevzal kvůli jeho vznětlivé povaze. Potetovaný drsňák s čírem na hlavě je svůj - občas se pohádá se spoluhráči, někdy to přežene s důrazem a také si nedokáže odepřít oblíbenou cigaretu. Martínez chce mít z Belgie jednolitý tým, do kterého svéráz z AS Řím úplně nezapadá.

Kdo se ještě může cítit dotčený, že bude v Rusku chybět?

Momentka z utkání Ligy mistrů mezi AS Řím a Atlétikem Madrid. Radja Nainggolan s Lucianem Viettem bojují o míč.

Třeba argentinský bomber Mauro Icardi, kapitán Interu Milán a nejlepší střelec italské ligy.

„Hráči, které jsme vybrali, se nám lépe hodí do herního stylu,“ vysvětloval trenér Jorge Sampaoli, proč pohotového kanonýra vynechal. A také tady bude možná pravda někde jinde: šušká se, že Icardi nepatří mezi oblíbence Lionela Messiho, argentinské modly.

Kouč by nerad šel proti největší hvězdě, ale možná bude muset: na poslední chvíli se zranil záložník Lanzini a veřejnost tlačí na to, aby se Icardi v týmu objevil dodatečně.

Jeho šance tedy ještě nevyhasla, zato jiná útočná hvězda, Karim Benzema, se do francouzského výběru jistě neprotlačí. Co je mu platné, že Realu Madrid pomohl gólem k vítězství v Lize mistrů: spory s koučem Deschampsem ho o jinak jistou pozici už dávno připravily.

„Je mi třicet, mám dvě děti, jsem klidný člověk. Když mě trenér bude chtít, ví, kde mě hledat,“ říkal v dubnu. Ale zároveň dodal: „Dokud bude u reprezentace Deschamps, nemám šanci.“

Karim Benzema z Realu Madrid slaví gól ve finále Ligy mistrů proti Liverpoolu.

U všech jmenovaných se neúčast na šampionátu trochu čekala, takže největší šok přichystal německý kouč Löw, který po skvělé sezoně opomněl Leroye Saného z Manchesteru City. I bývalý kapitán Michael Ballack se podivil: „Jen aby nám takový hráč nechyběl!“

Jenže slovo trenéra je svaté. A sám za ně nese odpovědnost.