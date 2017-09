Trenér Jarolím povolal nováčka Faltu, vrací se Škoda či Brabec

Šanci na postup na mistrovství světa, které příští rok hostí Rusko, už fotbalisté ztratili, neznamená to však, že ve zbývajících dvou utkáních o nic nehrají.

O koeficient, který rozhodne o složení do ligy národů a také o nasazení do příští kvalifikace o postup na Euro 2020. Pro Česko by v obou případech bylo výhodné, aby zápasy v Baku i v Plzni vyhrálo.

Chybí Hušbauer. Jak to? Když v úterý před polednem reprezentační trenér Karel Jarolím předstoupil před novináře, žil v domnění, že v nominaci je 23 hráčů. Přitom na seznamu jich bylo o jednoho méně. „Já jich tam mám třiadvacet,“ reagoval kouč na dotaz, kdo bude tím třiadvacátým. Manažer Šeterle rychle nominaci spočítal a říká. „Je jich tam dvaadvacet, před námi jsou zápasy evropských pohárů a ligové kolo. Až v neděli večer to bude definitivní.“ „Tak to jste těch dvaadvacet udělali beze mě. Končí mi smlouva,“ podotkl kouč se smíchem. Nakonec se ukázalo, že při přetisku oficiální nominace omylem vypadlo jméno slávistického záložníka Josefa Hušbauera.

V nominaci je jediné překvapení, poprvé na sraz seniorské reprezentace pojede Šimon Falta. Mládežnickému reprezentantovi vyšel - stejně jako Olomouci - ligový start, o místo v národním týmu si řekl třemi góly v osmi zápasech.

„O nominaci si řekl svými výkony. Dobře hraje celé mužstvo, on se dokáže prosadit v koncovce,“ vysvětlil trenér Jarolím.

Proti poslednímu srazu, kdy před měsícem Češi podlehli Německu a v Severním Irsku, se do reprezentace vracejí stoper Brabec a útočník Škoda, jinak žádné změny.

„Těch změn jsme moc dělat nechtěli,“ podotkl kouč.



Jakub Brabec byl dosud stabilním stoperem, ještě v červnu hrál v kvalifikaci v Norsku, ale minulé dvojutkání vynechal z výkonnostních důvodů.

Naposledy byli v nominaci pouze dva útočníci Jan Kliment s Michaelem Krmenčíkem, které nyní doplnil uzdravený slávistický kapitán Milan Škoda.