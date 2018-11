Případ střelce Komličenka. Jak Kolja vyhrál sázku o 15 gólů

Dokonce zdůrazní: „Zpět do Krasnodaru? Za žádnou cenu.“

V Boleslavi bude hrát určitě do léta, pak mu dvouleté hostování vyprší. Aby středočeský klub mohl uplatnit opci a útočníka vykoupit, musel by investovat zhruba 12 milionů korun.

„Zcela určitě chceme opci využít. Budujeme nový tým a Nikolaj bude jeho součástí,“ přikývne boleslavský šéf Josef Dufek. Klubové plány vypadají směle: mít na hrotu Komličenka a mužstvo po mizerných letech vrátit do evropských pohárů.

Proč by ne? Kolja, jak mu říkají, má úžasnou fazonu. V neděli si připsal druhý hattrick v sezoně. Olomoucká obrana užasle sledovala, čeho je schopný 190centimetrový tank.

První gól byl vskutku výjimečný. Nejdřív si hlavou ztlumil centr z křídla, a jak míč padal, vymrštil se Komličenko zády k brance do vzduchu. Jen pokus o nůžky by se měl ocenit, jenže ono to dopadlo parádně. Rus trefil míč holení rovnou pod břevno. Druhý gól byl rovněž akrobatický, v pádu patičkou.

Aby toho nebylo málo, hattrick si Komličenko sám rozjel. Záložník Přikryl mu balon vrátil a následovala křížná rána k tyči. Dokonalá práce!

To se pak nedivte Krasnodaru, že se zájmem sleduje, jak se Komličenkovi v české lize daří. Boleslav taky ví, jaký trumf drží v ruce. Pokud si Komličenka pohlídá, skutečně může vytvořit mužstvo pro poháry. O tom, že by svého ranaře ztratila, nechce vůbec slyšet.

„Kolja našel štěstí a nechce ho opouštět. To štěstí leží v Boleslavi,“ tvrdí hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Když měl Komličenko nastříleno devět gólů, pozval ho na kávu. Perfektní ruštinou Kolář povídá: „Mám pro tebe návrh. Pokud se trefíš patnáctkrát, což je v mých očích hranice úspěšného střelce, dostaneš odměnu. Popřemýšlej, co by sis přál.“

Komličenko se dlouho nerozpakoval: „Nechci tě zruinovat. Bude stačit dobrá večeře.“ V neděli večer Kolářovi blikla zpráva na mobilu: „ „Do jaké jdeme restaurace, kamaráde?“

Na oplátku se Komličenko chystá pozvat svého manažera do lesa na ochótu, což je lov. Patnáct gólů v patnácti odehraných zápasech, to je skutečně majstrštyk.

Nikolaj Komličenko slaví gól Mladé Boleslavi.

Komličenko se dokonce usadil v elitní desítce kanonýrů napříč všemi evropskými soutěžemi a bojuje o Zlatou kopačku. Každá liga má svůj koeficient, který vyjadřuje její kvalitu. Česko má koeficient 1.5, takže Komličenko nasbíral 22,5 bodu. Je úspěšnější než vyhlášená esa Messi, Ronaldo, Neymar, Cavani nebo Suárez. Nejbližší hvězdou je pařížský supertalent Kylian Mbappé, jehož 11 gólů se násobí dvojkou.

„Já nejsem žádná hvězda. Potřebuju se rozvíjet a zlepšovat. Jedině když na sobě budu dál pracovat, můžu skórovat i proti velkým českým klubům, což se mi zatím nedaří,“ zůstává Komličenko na zemi.

Kdo ví, jestli za ty velké české kluby brzy nebude kopat. Především Plzeň má o střílejícího Kolju eminentní zájem.