Na pozadí se totiž rodil další přestup. Ne tak bombastický, protože nešlo o A-tým slavného klubu, ale příběh jako z pohádky to pro tehdy 16letého českého fotbalistu Nicolase Pennera byl.

České Budějovice - Sparta - Juventus. To je dráha, kterou během své fotbalové kariéry urazil. Mládežnický reprezentant svým talentem vynikal už v dětských kategoriích. A tak nebylo divu, že se před patnáctým rokem přesunul do pražské Sparty, kde pobyl jen rok a půl.

A zamířil do Itálie. Nejdřív v zimě na týdenní stáž, po které pro televizi ESAM TV prohlásil: „Určitě bych se tam chtěl někdy vrátit.“

V tu chvíli už mohl tušit, že se tak opravdu stane. Zájem Juventusu o něj neupadal a čekalo se, až mu bude šestnáct let. Vedle italského velkoklubu o něj stály i Borussia Dortmund nebo Bayern Mnichov. Volba nakonec padla na velkoklub z Apeninského poloostrova. A byla to podobná situace jako v 15 letech, kdy odcházel do Prahy. „Ozvala se Slavia se Spartou. Bylo na mně, abych se rozhodl, kam půjdu, a já si vybral Spartu,“ popisoval Penner.

Šel tak podobnou cestou jako jeho vzor Tomáš Sivok. I ten přestoupil z Budějovic do Sparty a posléze zvolil Itálii. Tehdy Udinese.

Českobudějovický odchovanec navíc Pennerovi pomáhal v těžké době, kdy se jeho rodiče rozvedli. „Platil mi fotbal. Kupoval kopačky, chrániče, abych mohl hrát,“ vyprávěl Penner. Sivok si totiž ještě stihl v dresu Dynama zahrát s Pennerovým otcem Miloslavem, dlouholetým prvoligovým hráčem.

„Když jsem šel na první trénink při stáži, tak jsem se bál,“ vzpomínal Penner na první seznámení s italským klubem.

Když se v létě do Juventusu vrátil, už tušil, do čeho jde. „Tréninky i podmínky, všechno je super,“ popisoval Penner už v průběhu podzimu pro Českou fotbalovou asociaci. „Mám v tréninkovém centru i školu, takže si můžeme během přestávky zakopat,“ pochvaloval si.

Fotbal ho pořád ohromně baví. „Zatím jsme s ním spokojení. Snaží se. Zapadl do kolektivu a všichni ho mají rádi. Musí hodně trénovat, ale to mu nemusíme říkat. Uvidíme, snad to bude pozitivní,“ hodnotil během podzimu Pennera i sám Pavel Nedvěd, člen managementu turínského klubu.

Mladý Jihočech má teď dobře našlápnuto. Ale ze své cesty nesmí sejít. „Bude to hlavně o hlavě. Musím se pořád snažit a nesmí mi to stoupnout do hlavy,“ měl jasno už během jara Penner. Teď mu to musí vydržet.