Chci pracovat se Stramaccionim, řekl Stanciu. Stane se posilou Sparty?

Rumunský fotbalista Steauy Nicolae Stanciu se chrání míč před Martinem Frýdkem ze Sparty.

dnes 13:19

Byla by to další velmi zajímavá posila do české ligy. Sparta má zájem o rumunského reprezentačního záložníka Nicolae Stanciua, který je druhým rokem fotbalistou Anderlechtu. Informují o tom média v Rumunsku i v Belgii.

„Mám nabídku ze Sparty a chtěl bych tam přestoupit. Rád bych spolupracoval s trenérem Andreou Stramaccionim,“ vyjádřil se podle rumunského listu Fanatik právě Nicolae Stanciu. Čtyřiadvacetiletý záložník patří mezi nejtalentovanější fotbalisty v Rumunsku, jenže v poslední době – po přestupu do Anderlechtu – poněkud stagnuje. Muž, co umí nachytat gólmany Sparty. Nový Hagi na Letné zazářil Přečtěte si profil Nicolae Stanciua Pamatujete, jak před rokem a půl ještě v dresu FCSB třemi góly sestřelil a vyřadil v předkole Ligy mistrů Spartu? Tehdy byl na vrcholu, převyšoval své spoluhráče, a proto o něj stál třeba anglický Southampton. On však nakonec odešel do Belgie, a to za deset milionů eur! Měl se stát hvězdou, Anderlecht pro něj měl být přestupní stanicí do opravdu velkého evropského klubu, jenže za rok a půl dal Stanciu z pozice ofenzivního záložníka jen pět gólů. Letos nastoupil jen do deseti zápasů a v klubu s ním dál nepočítají. V REPREZENTAČNÍM DRESU. Nicolae Stanciu hrál za Rumunsko také na posledním mistrovství Evropy ve Francii. Média nejdřív spekulovala o zájmu tureckého Besiktase, psalo se i o klubu Al-Wahda ze Spojených arabských emirátů či o saúdskoarabském Al-Hilal. Hráč by však rád zůstal v Evropě, a proto ho zaujala nabídka ze Sparty, kde mimo jiné působí další rumunský fotbalista Bogdan Vatajelu. Další rekord? Renomovaný server transfermarkt.de vyčíslil současnou Stanciuovu hodnotu na 5,5 milionů eur, tedy více než 140 milionů korun. Tolik žádný český tým za hráče ještě nezaplatil. A hlavně: Sparta právě hráče, jakým je Stanciu, hledá. Šikovného kreativního záložníka, tzv. „desítku“, kterou ztratila po odchodu Tomáše Rosického. „Tomáše samozřejmě plně nahradit nemůžeme, ale potřebujeme typologicky podobného fotbalistu,“ řekl sparťanský trenér Andrea Stramaccioni. Takovým by mohl být třeba Bořek Dočkal, o jehož návratu z Číny, kde je údajně nespokojený, se spekuluje. Fotbalista Che-nanu se navíc mezi svátky připravoval v Praze se sparťanským kondičním trenérem Tomášem Malým i s bývalými spoluhráči Václavem Kadlecem či Martinem Frýdkem. Majitel Daniel Křetínský však pár dnů předtím potvrdil, že Sparta, která je po podzimu v lize až pátá, chce pokračovat v nakupování hráčů ze zahraničí. Proto je teď na Letné zřejmě nejaktuálnější varianta Stanciu.