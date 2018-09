Stanciu před Plzní: Zápas jako každý jiný. Největší rivalitu cítil v Ostravě

Hodně se o něm mluví. O jeho výkonech, gólech, asistencích. Vždyť na poslední zápas Sparty za ním a spoluhráči dorazil i rumunský televizní štáb.



„Vím, že zápasy Sparty se v Rumunsku vysílají a jsem na to hrdý,“ poznamenal. „Ale média moc nesleduji, ani nevím, jestli a jak se tam moje výkony řeší.“

V Praze je Stanciu tři čtvrtě roku. V lednu Spartu našel v krizi, ve špatné náladě a na pátém místě. Jaký rozdíl proti momentální formě letenského klubu: pod trenérem Zdeňkem Ščasným jako jediný v lize ještě neprohrál, v tabulce je druhý za Slavií.

Viktoria Plzeň - Sparta pátek 19.00, rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Petržela, Hořava, Hrošovský, Kolář, Kopic - Krmenčík. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Tetteh, Šural.

„Jak bych ta období srovnal? Jednoduše. Úplně všechno je teď lepší,“ usmíval se Stanciu.

Včetně vašich výkonů?

Cítím se dobře, ve formě. Mám chuť se pořád zlepšovat jako každý hráč v kádru. Jako tým rosteme a doufám, že v tom budeme pokračovat.

Vám osobně pomohlo, jak hrála Sparta naposledy proti Liberci? Čili v rozestavení se třemi stopery a pěti záložníky?

Ten systém je dobrý, jsem zvyklý hrát uprostřed. Ale nezáleží tolik na formaci, ve které hrajeme, důležitější je, jaký předvádíme fotbal. V týmu máme kvalitní hráče, kteří umějí zahrát na různých pozicích.

Po posledním zápase jste mluvil také o tom, jak vám pomáhá taktická příprava trenéra Ščasného...

Díky němu máme soupeře perfektně načtené. Navíc umíme v průběhu zápasu změnit systém hry, čímž každého můžeme zaskočit.

A hrajete téměř neustále ve stejném složení. To je rovněž výhoda?

Když jsem do Sparty přišel, neměli jsme dobré výsledky a trenér Stramaccioni sestavu měnil před každým zápasem. To je samozřejmě dané i tím, že každý z trenérů má svůj styl a když se nám teď daří a vyhráváme, není úplně důvod tým měnit.

Berou to i náhradníci?

Máme dobrou partu a já myslím, že každý hráč ve Spartě je šťastný. I když třeba zrovna tolik nenastupuje, má radost, že vyhráváme.

Už cítíte, že se blíží velký zápas?

Vím, že pro fanoušky jsou duely s Plzní nebo se Slavií speciální, ale pro mě osobně to zas tolik neplatí. Je to zápas jako každý jiný. Když uspějete, máte stejné tři body jako za výhry nad Libercem nebo Ostravou.

Tak jinak: bude to v Plzni pro Spartu dosud největší prověrka v sezoně?Očekávám těžký zápas. Ale musím říct, že od té doby, co jsem ve Spartě, jsem ty úplně nejtěžší zápasy zažil v Ostravě. Nikdy jsem ze strany soupeře necítil tak velkou rivalitu jako tam. Možná, že Plzeň má kvalitnější hráče, ale určitě to nebude taková bitva jako právě v Ostravě.